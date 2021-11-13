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SRF: ЕС не может наказать Польшу за вытеснение беженцев из-за отсутствия доказательств

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На первый взгляд, в миграционном споре ЕС поддерживает Варшаву, потому что он заинтересован в защите своих внешних границ. Однако поступает всё больше сообщений об оттеснении Польшей беженцев в Белоруссию, а это незаконно, отмечает швейцарский телеканал SRF. Тем не менее наказать за это Польшу Евросоюз не может, потому что на границе нет независимых наблюдателей и, соответственно, нет доказательств нарушений.
SRF: ЕС не может наказать Польшу за вытеснение беженцев из-за отсутствия доказательств
Reuters

Тысячи беженцев из Афганистана ждут помощи на границе между Белоруссией и Польшей. На первый взгляд, ЕС поддерживает Польшу, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Дело в том, что ЕС также заинтересован в том, чтобы защитить свои внешние границы от нелегальной иммиграции. Однако не все 27 государств Евросоюза понимают под защитой границ одно и то же.

По словам корреспондента SRF в ЕС Чарльза Либхера, именно в этом и кроется проблема: «Например, вытеснение беженцев незаконно, однако оно происходит». По его замечанию, страны, которые следуют жёсткому курсу в миграционной политике, понимают это как часть своей национальной задачи и компетенции — «и эти страны не хотят, чтобы ЕС ими командовал».

Как подчёркивает Либхер, неясно, практикует ли Польша такое оттеснение беженцев, «потому что нет никого, кто мог бы вести независимое наблюдение». ЕС с удовольствием отправил бы туда своё агентство по защите границ Frontex. «Так хотя бы можно было бы получить дополнительную информацию — даже если само агентство постоянно подвергается критике за его обхождение с мигрантами», — поясняет швейцарский корреспондент.

Однако Польша отказывается от отправки Frontex и предпочитает выставить на границе собственных служащих. «Поэтому никто точно не знает, что там происходит, и особо нельзя подвергнуть Польшу санкциям».

Отсутствие единства среди стран ЕС в миграционном вопросе — это больное место Евросоюза, об этом известно и белорусскому лидеру Александру Лукашенко. «ЕС можно шантажировать. Таким образом, можно было бы шантажировать каждую страну», — считает швейцарский корреспондент. Однако в ЕС миграционное давление особенно высоко: «Много людей всё ещё хотят попасть в Европу».

По версии канала SRF, это напоминает 2015 год, а также последующие годы и соглашение по беженцам между ЕС и Турцией. «Достаточно того, что Турция угрожает ослабить соглашение по беженцам, которое Турция заключила с ЕС», — отмечает Либхер. Политическое давление на ЕС уже растёт. «Затем будут повышаться платежи, и с Турцией будет заключено новое продлённое соглашение. А с Белоруссией? Правительство Лукашенко, разумеется, использует эту ситуацию, это очевидно», — подчёркивает корреспондент телеканала.

Однако со стороны ЕС тоже началось встречное движение. Курс Евросоюза в миграционной политике ужесточился, стал более ограничительным и оборонительным. «Страны строят заборы, оттеснение беженцев — это реальность», — утверждает Либхер. Однако эти реалии едва ли подвергаются наказанию. Между тем, политический дискурс в ЕС также становится более радикальным.

«Это крайне щекотливое развитие ситуации в ЕС, — предостерегает корреспондент SRF. — С каждым новым кризисом эта спираль закручивается всё дальше в направлении ограничительной миграционной политики, но всякий раз это происходит без долгосрочного решения». В краткосрочной перспективе речь для ЕС идёт исключительно о том, чтобы воспрепятствовать повторению сценария 2015 года — в частности, не допустить неконтролируемой иммиграции в ЕС, когда всё просто случилось и отмотать время назад было уже нельзя.

ЕС продолжит и дальше делать ставку на жёсткий курс в том, что касается защиты границ, и одновременно попытается воспрепятствовать росту миграционного давления. Возможно было бы наложить санкции на авиалинии, которыми мигранты добираются до Белоруссии, или инвестировать средства в соседние с Афганистаном страны, чтобы люди, лишившиеся дома, могли бежать туда. «Это единственное, что сейчас можно сделать», — заключает европейский корреспондент швейцарского телеканала SRF.

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SRF Швейцария Европа
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