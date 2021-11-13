SRF: ЕС не может наказать Польшу за вытеснение беженцев из-за отсутствия доказательств

На первый взгляд, в миграционном споре ЕС поддерживает Варшаву, потому что он заинтересован в защите своих внешних границ. Однако поступает всё больше сообщений об оттеснении Польшей беженцев в Белоруссию, а это незаконно, отмечает швейцарский телеканал SRF. Тем не менее наказать за это Польшу Евросоюз не может, потому что на границе нет независимых наблюдателей и, соответственно, нет доказательств нарушений.

Тысячи беженцев из Афганистана ждут помощи на границе между Белоруссией и Польшей. На первый взгляд, ЕС поддерживает Польшу, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Дело в том, что ЕС также заинтересован в том, чтобы защитить свои внешние границы от нелегальной иммиграции. Однако не все 27 государств Евросоюза понимают под защитой границ одно и то же.

По словам корреспондента SRF в ЕС Чарльза Либхера, именно в этом и кроется проблема: «Например, вытеснение беженцев незаконно, однако оно происходит». По его замечанию, страны, которые следуют жёсткому курсу в миграционной политике, понимают это как часть своей национальной задачи и компетенции — «и эти страны не хотят, чтобы ЕС ими командовал».

Как подчёркивает Либхер, неясно, практикует ли Польша такое оттеснение беженцев, «потому что нет никого, кто мог бы вести независимое наблюдение». ЕС с удовольствием отправил бы туда своё агентство по защите границ Frontex. «Так хотя бы можно было бы получить дополнительную информацию — даже если само агентство постоянно подвергается критике за его обхождение с мигрантами», — поясняет швейцарский корреспондент.

Однако Польша отказывается от отправки Frontex и предпочитает выставить на границе собственных служащих. «Поэтому никто точно не знает, что там происходит, и особо нельзя подвергнуть Польшу санкциям».

Отсутствие единства среди стран ЕС в миграционном вопросе — это больное место Евросоюза, об этом известно и белорусскому лидеру Александру Лукашенко. «ЕС можно шантажировать. Таким образом, можно было бы шантажировать каждую страну», — считает швейцарский корреспондент. Однако в ЕС миграционное давление особенно высоко: «Много людей всё ещё хотят попасть в Европу».

По версии канала SRF, это напоминает 2015 год, а также последующие годы и соглашение по беженцам между ЕС и Турцией. «Достаточно того, что Турция угрожает ослабить соглашение по беженцам, которое Турция заключила с ЕС», — отмечает Либхер. Политическое давление на ЕС уже растёт. «Затем будут повышаться платежи, и с Турцией будет заключено новое продлённое соглашение. А с Белоруссией? Правительство Лукашенко, разумеется, использует эту ситуацию, это очевидно», — подчёркивает корреспондент телеканала.

Однако со стороны ЕС тоже началось встречное движение. Курс Евросоюза в миграционной политике ужесточился, стал более ограничительным и оборонительным. «Страны строят заборы, оттеснение беженцев — это реальность», — утверждает Либхер. Однако эти реалии едва ли подвергаются наказанию. Между тем, политический дискурс в ЕС также становится более радикальным.

«Это крайне щекотливое развитие ситуации в ЕС, — предостерегает корреспондент SRF. — С каждым новым кризисом эта спираль закручивается всё дальше в направлении ограничительной миграционной политики, но всякий раз это происходит без долгосрочного решения». В краткосрочной перспективе речь для ЕС идёт исключительно о том, чтобы воспрепятствовать повторению сценария 2015 года — в частности, не допустить неконтролируемой иммиграции в ЕС, когда всё просто случилось и отмотать время назад было уже нельзя.

ЕС продолжит и дальше делать ставку на жёсткий курс в том, что касается защиты границ, и одновременно попытается воспрепятствовать росту миграционного давления. Возможно было бы наложить санкции на авиалинии, которыми мигранты добираются до Белоруссии, или инвестировать средства в соседние с Афганистаном страны, чтобы люди, лишившиеся дома, могли бежать туда. «Это единственное, что сейчас можно сделать», — заключает европейский корреспондент швейцарского телеканала SRF.