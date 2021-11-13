Daily Express: Москва и Минск провели военные учения у границ ЕС на фоне миграционного кризиса

Российские и белорусские десантники провели совместные учения вблизи польской и литовской границ, сообщает Daily Express. Как отмечает газета, учения прошли на фоне противостояния между Белоруссией и ЕС из-за мигрантов, разбивших лагерь на приграничной территории между Белоруссией и Польшей.

Российские и белорусские десантники провели в пятницу совместные учения вблизи польской и литовской границ на фоне противостояния между Белоруссией и ЕС из-за мигрантов, разбивших лагерь в лесах на приграничной территории, сообщает Daily Express.

В ходе учений десантные подразделения высадились на Гожском полигоне и провели боевую подготовку, передаёт газета со ссылкой на заявление Министерства обороны Белоруссии. Минобороны России подтвердило, что его десантники принимают участие в учениях. Обе страны заявили, что войска вернутся на базы, когда учения закончатся. Согласно заявлению Минска, в учениях приняли участие российские военно-транспортные самолёты Ил-76 и вертолёты ВВС Белоруссии.

Как напоминает издание, Европейский союз обвиняет Белоруссию в организации «гибридной атаки» на блок путём направления на границу с ЕС тысяч мигрантов, в основном с Ближнего Востока, и подталкивая их к попытке нелегально проникнуть в Польшу. По словам газеты, Брюссель готовится ввести новые санкции в отношении Минска.

Соседи Белоруссии выразили обеспокоенность тем, что кризис может перерасти в военное противостояние. НАТО заявило, что следит за любым усилением напряжённости ситуации на границах стран — членов альянса с Белоруссией.

Как передаёт газета, Министерство обороны Великобритании объявило, что «небольшая группа» военнослужащих была направлена в Польшу «для урегулирования текущей ситуации на границе с Белоруссией». Однако, по сведениям информационного агентства PA, развёртывание ограничивается предоставлением инженерной поддержки, пишет Daily Express.