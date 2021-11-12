Focus: годы бездействия и политической слепоты — Евросоюз сам повинен в кризисе на белорусско-польской границе

Если кто-то и виноват в ситуации на белорусско-польской границе, так это сам Евросоюз, пишет на страницах Focus эксперт по вопросам внешней политики из Кёльнского университета Томас Йегер. За прошедшие после последнего миграционного кризиса годы европейские политики так и не обезопасили внешние границы союза. К тому же они не смогли предвидеть, что президент Белоруссии воспользуется возможностью шантажа ЕС с помощью беженцев. Судя по всему, из этого конфликта Европа выйдет ослабевшей, прогнозирует автор.

Европейский союз сам виноват в том, что оказался в опасном конфликте с Белоруссией, пишет на страницах Focus эксперт по вопросам внешней политики из Кёльнского университета Томас Йегер. Ведь за прошедшие с миграционного кризиса годы европейские политики так и не обеспечили безопасность внешних границ союза. При этом ещё в 2015 году стало понятно, что Европу можно шантажировать с помощью беженцев, так как Брюссель заключил договоры с соседними странами и платил им, чтобы те сдерживали приток мигрантов. Взять, к примеру, соглашение ЕС и Турции по беженцам, напоминает автор статьи.

И теперь эти решения вернулись Европе бумерангом в виде глумлений со стороны российского министра иностранных дел Сергея Лаврова: «А почему вот когда из Турции шли беженцы, ЕС выделил финансирование, чтобы они оставались на территории Турецкой республики. Почему нельзя помогать так же белорусам?»

При этом в обострении ситуации на восточной границе ЕС нет ничего удивительного, отмечает Йегер, разве что для политиков. Любой, кто не был слеп к тому, как развивается ситуация, и прислушивался к угрозам белорусского президента Александра Лукашенко в адрес Германии, мог предвидеть дальнейшее развитие событий. Он выбрал ФРГ как цель для своей атаки уже давно. Поэтому нет ничего странного в том, что он призывает Польшу пропускать беженцев, ведь они направляются не в саму восточноевропейскую страну, а в Германию. Взять, к примеру, интервью белорусского лидера от июня 2021 года, в котором он заявил, что разочаровался в Берлине из-за того, что он поддержал санкции против его страны: «От кого не ожидали участия в этом коллективном сговоре, так это от Германии. От тех, чьи предки уничтожили в Великой Отечественной войне не только каждого третьего белоруса, но и миллионы нерождённых детей. Прошло 80 лет, и что? Новая горячая война?»

И после этих слов в ЕС ничего не сделали, напоминает Йегер. Более того, Брюссель отказался помогать Варшаве в строительстве стены. В отношении Белоруссии месяцами не предпринималось никаких действий, которые могли бы изменить ситуацию. «Неужели кто-то на ответственных постах ожидал, что белорусский президент перестанет проводить свою политику из-за ограничения на въезд? Неужели кто-то ожидал, что он попытается избежать обострения?» — недоумевает автор. И то, что министр иностранных дел Германии сейчас объявляет о принятии новых санкций, показывает, что он не способен сделать реалистичные выводы из ситуации. Канцлеру же Германии Ангеле Меркель остаётся только просить главу Кремля о помощи, что означает, что и она не вынесла для себя никаких уроков из ошибок последних 16 лет.

А ведь Европейский союз мог бы выйти из этой ситуации усилившись, как бы парадоксально это ни звучало. Для этого конфликт между Белоруссией и Польшей, а также Латвией и Литвой нужно рассматривать как конфликт между Белоруссией и ЕС. Но для этого необходимо, чтобы в ЕС были смелые лидеры, но ни Франция, ни Германия из-за их стратегического подхода к выстраиванию отношений с Россией не способны на такую смелость. Союзом некому руководить, и, пока ситуация не изменится, он будет недееспособным в кризисных ситуациях и в результате все остальные будут им помыкать, констатирует Йегер.

Так что получается, что ЕС в любом случае выйдет из конфликта ослабевшим. Остаётся признать Лукашенко легитимным президентом, отменить санкции и постараться урегулировать ситуацию в рамках переговорного процесса. Или же нужно укрепить свои границы, и сделать это повсюду, чтобы у Лукашенко не появилось подражателей. Оба решения ознаменуют разрыв с давно устоявшимися в Европе принципами. Третье же решение — надеяться на помощь извне, что Путин изменит ситуацию. «Но всё указывает на то, что этого не произойдёт, ведь не может быть, что стимул для этого настолько сильный, чтобы Россия отказалась от возможности спровоцировать в ЕС внутренний раскол», — заключает Йегер.