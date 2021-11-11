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Euronews: Совбез ООН экстренно рассмотрит кризис с мигрантами на границе Белоруссии
На заседании Совета Безопасности ООН в срочном порядке планируется обсудить ситуацию на белорусской границе, где под открытым небом остаются тысячи беженцев, которые пытаются нелегально проникнуть в Европу. Запад обвиняет Минск в использовании мигрантов для решения политических задач и планирует ввести новые санкции, передаёт Euronews. По сообщениям СМИ, под санкции может попасть и российская авиакомпания «Аэрофлот».

Совбез ООН в срочном порядке обсудит сегодня ситуацию на польско-белорусской границе. Встреча инициирована Францией, Эстонией и Ирландией. Ранее представители ООН выразили беспокойство по поводу того, что людей используют для решения политических задач, и призвали всех причастных опираться на международное право в отношении мигрантов, которых на восточных рубежах ЕС сегодня — тысячи.

Варшава, Прибалтийские республики и Брюссель прямо обвиняют Минск в привлечении и перенаправлении к европейским границам выходцев с Ближнего Востока. Многие считают, что Белоруссия получает поддержку Москвы.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Сегодня я говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным и попросила его принять меры в отношении президента Лукашенко. Потому что людей там просто используют  они, так сказать, жертвы антигуманной политики. 

Российские бомбардировщики накануне провели патрулирование в воздушном пространстве над Белоруссией. Польша, со своей стороны, стягивает к границе дополнительный контингент, а ЕС и США готовят новые санкции в отношении белорусских частных и юридических лиц. По сообщениям СМИ, под санкции может попасть и российский «Аэрофлот».

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, глава Еврокомисссии:  Мы рассмотрим возможность применения санкций к тем авиакомпаниям, которые способствуют контрабанде людей — с доставкой их сначала в Минск, откуда они движутся к границам ЕС. Важно, чтобы структуры ООН имели доступ к беженцам, остающимся в Белоруссии, эти люди сегодня оказались в очень сложной ситуации. 

Белоруссия в последние месяцы стала одним из важнейших маршрутов для проникновения нелегалов на территорию ЕС. Президент Александр Лукашенко считает, что в кризисе повинен Запад — который, по его словам, создаёт ситуацию, вынуждающую людей бежать. 

Дата выхода в эфир 11 ноября 2021 года.

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Euronews Франция Европа
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