Bild: «полный драматизма призыв» — Меркель попросила Путина помочь в ситуации с Белоруссией

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудила с главой Кремля Владимиром Путиным ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает Bild. Она назвала «бесчеловечным и неприемлемым» использование мигрантов против Европейского союза, после чего с её стороны прозвучал «полный драматизма призыв»: она попросила российского президента оказать влияние на режим в Минске.

Всё ещё действующий канцлер Германии Ангела Меркель вмешалась в миграционный кризис на белорусско-польской границе, сообщает Bild. Она созвонилась с тем человеком, который «дёргает за ниточки за кулисами», с политиком, способным сказать белорусскому президенту Александру Лукашенко «решающее слова», а именно главой Кремля Владимиром Путиным, объясняет немецкое издание.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил: «Сегодня федеральный канцлер Ангела Меркель созвонилась с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора речь шла о нынешней ситуации на белорусско-польской границе». «Федеральный канцлер подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов против Европейского союза бесчеловечно и абсолютно неприемлемо». Далее с её стороны прозвучал «полный драматизма призыв»: «Она попросила российского президента оказать влияние на режим в Минске».

Но Путин, по-видимому, и дальше собирается поддерживать «психологическую» или, другими словами, гибридную войну Лукашенко против ЕС. Белорусский президент позволяет мигрантам с Ближнего Востока прилетать к себе в страну, а потом отправляет их к границе с Польшей, утверждает издание. Недавно глава Кремля отправил в соседнюю страну два ядерных бомбардировщика Ту-22М для патрулирования белорусского неба. В таких перелётах нет ничего удивительного, но выбранный для них момент вызывает подозрения, считает Bild.

Сегодня утром министры иностранных дел России и Белоруссии провели переговоры по поводу дальнейших действий в сложившейся ситуации. По-видимому, они решили продолжать «провоцировать», считает немецкий таблоид, оправдывая свои действия в «излюбленной пропагандистской манере»: Минск и Москва якобы «обеспокоены из-за наращивания сил НАТО на границе Союзного государства».

До этого Лукашенко вообще косвенно «пригрозил ЕС войной», пишет Bild. В интервью СМИ он заявил: «Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе». «Если мы сделаем здесь малейшую ошибку, не дай бог, это сразу же затронет Россию, крупнейшую ядерную державу в мире», — добавил он.