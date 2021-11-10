Польский политик: через два года на белорусской границе будут не мигранты, а российская армия

Из-за провальной политики Варшавы и поражения Трампа у Лукашенко не осталось другого выбора, кроме как присоединиться к Путину, уверен лидер польской партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке. По его мнению, вскоре следует ожидать принятия Белоруссии в состав России, а как следствие — появления российской армии на границе с Польшей.

Вчера состоялось чрезвычайное заседание сейма, в ходе которого премьер-министр страны, главы Министерства национальной обороны и Министерства внутренних дел и администрации представили информацию о ситуации на границе с Белоруссией. В ходе сессии выступил также глава партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке. Он выдвинул обвинения в адрес правительства в том, что именно оно отвечает за кризис на польско-белорусской границе.

«Его превосходительство Матеуш Моравецкий сказал, что за всем этим стоит его превосходительство президент России Владимир Путин. Он проводит политику возрождения великой России, и вчера он добился больших успехов в этом плане. Белоруссии уже не отделаться, она будет присоединена к России», — сказал Корвин-Микке. Политик добавил, что именно представители правительства Польши помогли Путину в этом. «Это вы привели к этому успеху. Вы нападали на Лукашенко, не дав ему возможности защитить свою независимость», — подчеркнул Корвин-Микке.

Польский политик полагает, что после поражения Дональда Трампа на выборах в США у Александра Лукашенко просто-напросто не было другого выбора, кроме как присоединиться к Владимиру Путину. Он указал на то, что через два года на польско-белорусской границе уже не будет 3 тыс. мигрантов, а будет размещена мощная российская армия. «Вы за это ответственны, потому что вместо того, чтобы помогать Лукашенко, вы его угнетали», — резюмировал глава партии «Конфедерация».