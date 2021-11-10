Polskie Radio: кризис с мигрантами выгоден Москве, поэтому она его поддерживает

Страхи Кремля по поводу того, что мигранты с польско-белорусской границы могут оказаться на российской территории, не что иное, как попытка дезинформации, уверен польский аналитик Марек Менкишак. Он объясняет, что миграционный кризис стал возможен с согласия и при существенной поддержке со стороны Москвы, которой выгодны проблемы в Евросоюзе, пишет Polskie Radio.

В свете кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Ситуация, безусловно, непростая. И, конечно, большой груз ложится и на плечи белорусских властей». В связи с этим он также выразил обеспокоенность тем, что мигранты могут в результате пересечь границу и проникнуть и на российскую территорию, сообщает Polskie Radio.

«Может вполне показаться, что это определённая форма мягкого давления на Минск. Но де-факто именно так Кремль подтверждает свою поддержку режиму Лукашенко», — считает польский аналитик из Центра восточных исследований Марек Менкишак. «Кремль в своём заявлении предполагает, что не будет иметь ничего общего с возможной дальнейшей эскалацией и не согласен на возвращение мигрантов через территорию России», — написал он на своей станице в Twitter.

Эксперт также уверен в том, что заявление Кремля — это не что иное, как попытка дезинформации, ведь миграционный кризис вызвал режим в Минске с согласия и при существенной поддержке со стороны Москвы. По его мнению, организация таких транзитных маршрутов была бы невозможна без помощи Кремля. Он напомнил, что в ходе переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина была затронута тема ситуации на польской границе.

Марек Менкишак обращает внимание на то, что имеется много причин непосредственной заинтересованности России в разжигании кризиса на польско-белорусской границе. Во-первых, кризис вызывает внутренние споры в Польше, во-вторых — вносит дополнительную напряжённость в отношения между Польшей и ЕС, в-третьих — демонстрирует поведение стран северо-восточного фланга НАТО в условиях гибридных действий, а также выступает в роли своего рода аргумента в пользу диалога с Россией.





«Единственные факторы, которые могут затормозить поддержку гибридной войны со стороны России, кроются в риске чрезмерных затрат для неё», — уверен аналитик. По его мнению, такие затраты могут появиться в двух сценариях: в случае блокады границы и как следствие нарушения потока транзита товаров между Россией и ЕС, а также в результате военной эскалации, чреватой политическим риском в плане запуска газопровода «Северный поток — 2» и возможных переговоров с США.