Качиньский о ситуации с мигрантами: это самый серьёзный кризис с момента окончания холодной войны

Мигрантам, попавшим в ловушку белорусских властей, можно лишь посочувствовать, ведь они оказались жертвами большого обмана, масштабной манипуляции, заявил Ярослав Качиньский. При этом глава партии «Право и справедливость» пояснил, что Польша вынуждена защищаться от гибридной операции Минска и, скорее всего, Москвы, потому что её успех равнозначен кризису европейского масштаба, пишет Niezalezna.

«Я полагаю, что в целом в настоящий момент это самый серьёзный кризис, с которым Польше пришлось иметь дело после 1989 года. Это просто-напросто гибридная война», — такими словами в четверг в ходе пресс-конференции Ярослав Качиньский прокомментировал миграционный кризис на польско-белорусской границе и введённое в связи с ним ЧП в приграничных районах, сообщает Niezalezna.

Глава правящей партии «Право и справедливость» обратил внимание на то, что такая ситуация, когда для таких целей используют людей, которые хотят поменять место жительства, уже имела место в прошлом. По его словам, имеющих возможность заплатить такие суммы за переброску через границу мигрантов вовсе нельзя причислить к бедным людям по местным меркам. «Они жертвы большого обмана, масштабной манипуляции, поэтому мы можем проявить наше сочувствие. Однако в то же время мы не можем совсем не реагировать, не защищаться от операции, которая в случае успеха Лукашенко и Путина привела бы к кризису не только польского, но и европейского масштаба. А ведь именно этого желают эти господа», — подчеркнул он. «Мы выполняем наши международные и гуманитарные обязательства. Мы поступаем так, как надо, и впредь будем это делать», — добавил он.

Ярославу Качиньскому также ничего не известно о возможных переговорах, которые польская сторона ведёт с Белоруссией или Россией. «Если бы у них всё получалось в этом направлении, то, скорее всего, в какой-то момент они бы попытались провести такие переговоры — они хотят добиться отмены санкций и легитимации белорусских властей на международной арене с целью получения многочисленных выгод», — пояснил он.

Глава партии «Право и справедливость» предупредил, что польские власти не намерены участвовать в такого вида переговорах, они будут последовательно себя защищать, потому что в настоящей ситуации это единственный действующий метод. «Наш диагноз — я говорю о диагнозе, поставленном партией «Право и справедливость» в 2015 году, — оказался полностью правильным диагнозом, и сегодня его принял к сведению ЕС», — констатировал он.