TVN24: посол Польши в России рассказал об особом значении Калининграда в отношениях между странами

Во время визита в Калининград польский посол в России Кшиштоф Краевский рассказал, как этот граничащий с Польшей российский регион «играет особую роль по причине своего географического положения» в отношениях между странами. Как передаёт TVN24, Краевский также высказался о необходимости возобновить свободное передвижение граждан через границу, прекращённое из-за пандемии, и о готовности к этому польской стороны.

Посол Польши Кшиштоф Краевский, приступивший к исполнению своих обязанностей в Москве в марте, нанёс первый визит в Калининградскую область. Как передаёт TVN24, в ходе поездки он заявил, что этот граничащий с Польшей регион «играет особую роль по причине своего географического положения».

Посол рассказал, что во время своего пребывания в Калининграде увидел, какую важную роль играют там «польское и европейское присутствие, претворяющиеся в жизнь совместные проекты в рамках трансграничного сотрудничества, которые приносят конкретные плоды». Это взаимодействие, добавил он, «получает высокую оценку со стороны представителей российских властей».

Краевский обсудил в Калининграде перспективы трансграничного сотрудничества с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, констатировав, что у них получился «очень предметный разговор».

«Следует отметить, что сложные политические темы, существующие в польско-российских отношениях, не отражаются и не должны отражаться на добрососедском сотрудничестве Калининградской области и Польши», — указал дипломат.

На встрече с губернатором Краевский затронул также вопрос перемещения между Польшей и Россией. Из-за пандемии коронавируса границы между двумя странами остаются закрытыми для туристов вот уже полтора года.

«Я подчеркнул, что мы ожидаем решения российских властей о включении Польши в список стран ЕС, граждане которых смогут вне зависимости от цели их поездки иметь возможность свободно въехать в Россию. Я обратил внимание, что генеральное консульство Польской Республики в Калининграде готово в нормальном режиме в соответствии с существующими нормами выдавать визы российским гражданам, которые проявляют большой интерес к поездкам в Польшу», — рассказал Краевский.

Также, как он сообщил, затрагивалась тема малого приграничного движения между Польшей и Россией, действие соглашения о котором было приостановлено в 2016 году. Посол подчеркнул, однако, что в первую очередь сделал упор на возможности перемещаться между двумя странами в целом.

«Дело с малым приграничным движением — это определённый процесс, который требует возобновления передвижения граждан как такового. Сейчас, когда поляки не могут, например, съездить на выходные в Москву, делать какие-либо заявления на эту тему сложно», — отметил Краевский.

Дипломат также встретился в Калининграде с руководством и студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, где ведётся преподавание польского языка.

«Российская сторона заинтересована в том, чтобы в вузе присутствовал польский», — подчеркнул он и добавил, что обратился к губернатору с просьбой облегчить преподавателям польского въезд в область, поскольку из-за закрытия границ они до сих пор лишены возможности вести занятия в очном режиме.

Калининградская область, соседствующая с членами Евросоюза, Польшей и Литвой, «извлекает много пользы из совместных программ ЕС — Россия в сфере инфраструктуры, градостроительства, в том числе в урбанистическом аспекте», а культурный и научный обмен служит «базой, на которой можно выстраивать очень позитивные отношения» с регионом, отметил Краевский.

«Я был очень рад услышать, как хорошо развиваются эти приграничные контакты, какой положительный резонанс имеют двусторонние визиты представителей российских и польских властей», — добавил он.