Polskie Radio: Польша не собирается возвращать безвизовый режим с Калининградской областью

Хотя в отличие от польско-белорусской границы ситуация на польско-российской относительно спокойная, польские власти не намерены возвращать режим местного приграничного движения с Калининградской областью, который был приостановлен в 2016 году, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. В эфире Polskie Radio он объяснил, что так Польша может избежать ненужных провокаций и позаботиться о своей безопасности.
«Непосредственной угрозы польско-российской границе нет, но в случае с польско-белорусской такая прямая угроза — гибридные атаки — имеет место. Строительство забора выступает ответом на эти атаки. Но, конечно же, мы продолжаем пристально наблюдать за ситуацией на границе с Калининградской областью», — заявил сегодня в эфире Polskie Radio Olsztyn министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«Из наших анализов следует, что приостановка местного приграничного движения хорошо сказалась на нашей безопасности, на безопасности Польши, потому что она создаёт благоприятные условия для проведения различного рода провокаций», — пояснил он.
По его словам, польско-российская граница, то есть граница Варминско-Мазурского воеводства с Калининградской областью, вполне безопасна, более того, пограничной службе, которая осуществляет контроль за безопасностью границы, всегда на помощь готова прийти армия.
Polskie Radio напоминает, что протяжённость польско-российской границы составляет около 200 км. С Польшей Калининградская область граничит только через Варминско-Мазурское воеводство. Местное приграничное движение с Калининградской областью, которое распространялось на жителей приграничных территорий, действовало с 2012-го по 2016 год.
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