«Нам всем нужно бояться»: Polskie Radio озвучило причину концентрации российских войск у границ Украины

Запад всё ещё не может поставить правильный диагноз военной активности России на украинской границе, уверен директор польского Центра восточных исследований Адам Эберхардт. В беседе с Polskie Radio он обращает внимание на то, что Россия не стала прибегать к скрытному перемещению техники — то есть, по его мнению, Москва сознательно хочет продемонстрировать другим странам свою военную мощь.

«Российская сторона не отрицает того, что её активность в районе границы с Украиной возросла, более того, она заметна не только вдоль зоны конфликта в Донбассе, но и дальше на север, в районе Харьковской области», — проинформировал директор польского Центра восточных исследований Адам Эберхардт.

В беседе с Polskie Radio он отметил, что при этом Запад не может поставить правильный диагноз в военном плане в связи с ростом российской активности. Польский эксперт уверен, что Россия прикладывает все усилия для максимальной демонстративности своих действий, она хочет, чтобы её заметили. «Сухопутные силы при переброске не покрыли, как это обычно происходит, брезентом. Всё на виду. Нам всем нужно бояться», — добавил он.

Эксперт признал, что в настоящий момент сложно определить, в какой степени Запад имеет дело с ростом военного присутствия России в этом регионе. «Даже если мы будем считать, что большая часть этой техники — это войска, которые были переброшены из Южного военного округа, то это всё равно войска, находящиеся вблизи зоны конфликта. У России имеется там такое количество солдат, что в военном измерении не имеет ни малейшего значения: продолжает она перебрасывать их или нет», — резюмировал в интервью Polskie Radio директор польского Центра восточных исследований Адам Эберхардт.