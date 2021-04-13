Вести: в офисе Зеленского попросили США разместить на Украине ракетные комплексы Patriot

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил за размещение на Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как передают «Вести», Ермак заявил, что это необходимо для защиты не только Украины, но и всего Запада.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил за размещение в стране американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как пишут «Вести», он считает, что это нужно для защиты не только Украины, но и всего Запада.
«Украина держит линию против России не только для нас, но и для Запада. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь», — заявил Ермак.
Как напоминает издание, ранее президент США Джо Байден обещал Украине свою «непоколебимую поддержку», в том числе в военной отрасли. Его администрация призвала европейских союзников, особенно Францию и Германию, также поддерживать Украину. Однако президент Владимир Зеленский и украинское правительство хотели бы видеть больше поддержки от Америки, особенно касательно высококлассного оружия.
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