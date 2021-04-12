«Бежим, бежим!» — корреспондент CNN рассказал, как сопровождал Зеленского на передовую
Украина утверждает, что Россия стянула в регион дополнительно 50 тысяч военных, большинство из них находятся на западной границе России рядом с Донбассом. Остальные размещены в Крыму, где уже базируется 31 тысяча военных.
Это самое крупное присутствие российских войск в регионе с тех пор, как Россия аннексировала Крым* в 2014 году. За это время боевые действия унесли жизни 14 тысяч человек. Недавнее наращивание военного присутствия породило опасения по поводу возможного нового вторжения России, при этом украинский президент обратился за помощью к Соединённым Штатам.
Мэтью Чанс на связи из Киева с подробностями о его ошеломляющем визите на украинскую передовую.
Мы рады, что вы с нами, Мэтью. Невероятно, как вам удалось туда попасть, потому что нам известно, что эта война тлеет с 2015 года. Однако судя по тому, что мы видим, там происходит значительный рост напряжённости, как это называет американское правительство, крупнейшее за семь лет сосредоточение российских войск на границе в регионе. Расскажите нам, что вы видели на линии фронта.
МЭТЬЮ ЧАНС: Сейчас надо будет бежать?
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Да. Бежим. Бежим.
МЭТЬЮ ЧАНС: Давайте, побежали. Мы теперь находимся очень близко от сепаратистов, не так ли?
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Да. И тут открытая местность.
МЭТЬЮ ЧАНС: Удивительно. Мы подошли так близко к линии фронта между украинскими силами и сепаратистами, которых поддерживает Россия, что нам пришлось бежать по открытой местности, чтобы добраться до этого укрытия, поскольку ситуация здесь очень нестабильная и потенциально очень опасная.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Осторожно, осторожно, головой не ударьтесь.
Его избрали два года назад, так как он пообещал закончить этот конфликт. Однако добиться этого ему не удалось. По словам президента Зеленского, он рискует, посещая эти, как он их называет, «горячие точки», чтобы продемонстрировать находящимся на фронте солдатам, что у них есть политическая поддержка.
Однако, по его словам, на самом деле Украине нужно больше помощи со стороны Вашингтона, больше вооружений, больше денег и, что крайне важно, больше содействия в вопросе вступления в западный военный альянс НАТО.
Слов поддержки со стороны президента Байдена, говорит он, уже просто недостаточно.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Украине нужны не только слова. И это, во-вторых. В-третьих…
А можно задать уточняющий вопрос?
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Да, да.
Вы же понимаете, что если Украине предоставят членство в НАТО, то это может лишь усугубить конфликт в этой стране? Москва ведь будет в ярости.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Я могу ответить вам на ваш вопрос. Возможно, вы правы, но… Что сейчас здесь происходит? Что делаете здесь вы? Что делают здесь наши люди? Они сражаются. Что произойдёт в будущем, я не знаю. Мы независимая страна. И нам решать, где нам быть, а где не быть. Быть или не быть. Помните Шекспира?
Как говорится: вот в чём вопрос. Хотя вопрос, скорее, в том, на какой объём помощи со стороны США теперь может надеяться украинский президент в этой драме, которая разворачивается сейчас на театре военных действий.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 12 апреля 2021 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Ссылки по теме
-
ЛIГА.net: Зеленский запросил переговоры с Путиным, но не получил ответа
-
Euronews: визит Зеленского на передовую не снизил напряжённость в Донбассе
-
Обозреватель: Зеленский заявил о готовности Украины стать гарантом продовольственной безопасности мира
-
Bloomberg: Байден пообещал Украине поддержку перед лицом «российской агрессии»