Euronews Оригинал

Euronews: визит Зеленского на передовую не снизил напряжённость в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский побывал на передовой и заявил, что хочет «поддержать солдат в трудную минуту» на фоне обострения ситуации в Донбассе. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Москву не усиливать присутствие войск около украинской границы. Между тем от обстрелов в зоне конфликта продолжают гибнуть люди, в том числе дети, передаёт Euronews.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой в Донбассе на фоне обострения ситуации в районе конфликта. «Как Верховный главнокомандующий я хочу быть с нашими солдатами в трудную минуту», — написал он у себя в Twitter. Киев обвиняет Москву в сосредоточении войск на границе, а сепаратистов — в почти ежедневных вооружённых инцидентах со смертельным исходом.

Ситуацию на востоке Украины в четверг в телефонном разговоре обсудили Владимир Путин и Ангела Меркель. Канцлер Германии призвала российского президента не усиливать присутствие войск около украинской границы. Путин, со своей стороны, как сообщила пресс-служба Кремля, «обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».

МЭТЬЮ РОЖАНСКИ, директор института Кеннана: Речь идёт об управлении конфликтом, а не о какой-то масштабной стратегии — я думаю, что мы должны именно так смотреть на конфликт на Украине. Потому что, в конце концов, крупные державы не стремятся превратить это в Третью мировую войну. А местные «актёры» постоянно пытаются спровоцировать и обострить боевые действия. 

Российские власти заявляют, что передвижения их войск не представляют угрозы. И обвиняют Киев в попытках окончательно сорвать зашедшие в тупик мирные переговоры.

Украинские военные у линии разграничения демонстрируют решимость в случае нападения дать отпор врагу.

ЕВГЕНИЙ, украинский солдат: Сейчас армия одета, вооружена, обучена, много парней с боевым опытом — то есть воевать мы умеем. И за своё будем воевать. 

В четверг ещё один украинский военный погиб в результате полученных в перестрелке ранений. А в Чернигове похоронили старшего лейтенанта Владимира Шпака, ставшего жертвой миномётного обстрела.

От обстрелов по другую сторону конфликта также гибнут люди, в том числе дети. Зеленский заявляет, что единственный способ положить конец войне  это вступление Украины в НАТО. В Москве считают, что такой шаг Киеву только навредит.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2021 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Ангела Меркель армия Владимир Зеленский Владимир Путин вооруженный конфликт Донбасс Европа Запад информационная война НАТО обстрел Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров