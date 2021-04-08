Корреспондент: представители Запада обсудили вопрос обострения конфликта в Донбассе

Представители Великобритании, Литвы, США, Канады и Польши обсудили Украину на фоне обострения конфликта в Донбассе. Как пишет «Корреспондент», в ходе встречи стороны выразили обеспокоенность по поводу увеличения военной активности России у границ Украины и пришли к выводу, что «дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряжённости».
Министр обороны Британии Бен Уоллес провел онлайн-встречу с представителями США, Литвы, Польши и Канады по вопросу Украины на фоне обострения конфликта в Донбассе. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Отмечается, что на встречу были приглашены делегаты тех стран, которые вносят основной вклад в сферу безопасности Украины.
Так, в ходе встречи стороны выразили обеспокоенность по поводу увеличения военной активности России у границ Украины и пришли к выводу, что «дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряжённости, достигнутую в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года».
Кроме того, участники переговоров подтвердили свою приверженность обеспечению обучения и поддержки для наращивания потенциала украинских вооружённых сил. Также политики подтвердили «свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины».
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