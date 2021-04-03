Bloomberg: Байден пообещал Украине поддержку перед лицом «российской агрессии»

Президент США Джо Байден пообещал поддержать Украину перед лицом российской «агрессии», сообщает Bloomberg. Об этом американский лидер заявил в своём первом официальном телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который выразил обеспокоенность по поводу передвижения российских войск близ границы.



Байден «подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму», пишет издание со ссылкой на заявление Белого дома.



Украина обратилась за международной поддержкой, поскольку Россия наращивает войска вдоль их общей границы, что вызывает у Киева опасения по поводу эскалации семилетнего конфликта, говорится в статье.



«Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России», — сообщил, в свою очередь, Зеленский.



Он также заявил о необходимости полного прекращения огня для продолжения «сложных, но нужных переговоров» с иностранными лидерами, в том числе Франции, Германии, России, а также США, по урегулированию конфликта дипломатическим путём.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, между тем, заявил: «Россия никому не угрожает и не угрожала никогда».



Ранее на этой неделе, отвечая на вопрос о развёртывании Россией войск вблизи границы с Украиной, он сказал, что Москва имеет право перемещать их на своей территории по своему усмотрению и обвинил западные державы в разжигании напряжённости в регионе.