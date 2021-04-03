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Bloomberg: Байден пообещал Украине поддержку перед лицом «российской агрессии»

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В ходе первого официального телефонного разговора между президентами США и Украины Джо Байден заявил о «непоколебимой поддержке» Киева перед лицом «продолжающейся агрессии России», сообщает Bloomberg. При этом Зеленский заявил о необходимости полного прекращения огня в Донбассе для продолжения «сложных, но нужных переговоров» по урегулированию конфликта дипломатическим путём.
Bloomberg: Байден пообещал Украине поддержку перед лицом «российской агрессии»
Reuters
Президент США Джо Байден пообещал поддержать Украину перед лицом российской «агрессии», сообщает Bloomberg. Об этом американский лидер заявил в своём первом официальном телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который выразил обеспокоенность по поводу передвижения российских войск близ границы.

Байден «подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму», пишет издание со ссылкой на заявление Белого дома.

Украина обратилась за международной поддержкой, поскольку Россия наращивает войска вдоль их общей границы, что вызывает у Киева опасения по поводу эскалации семилетнего конфликта, говорится в статье.

«Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России», — сообщил, в свою очередь, Зеленский.

Он также заявил о необходимости полного прекращения огня для продолжения «сложных, но нужных переговоров» с иностранными лидерами, в том числе Франции, Германии, России, а также США, по урегулированию конфликта дипломатическим путём.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, между тем, заявил: «Россия никому не угрожает и не угрожала никогда».

Ранее на этой неделе, отвечая на вопрос о развёртывании Россией войск вблизи границы с Украиной, он сказал, что Москва имеет право перемещать их на своей территории по своему усмотрению и обвинил западные державы в разжигании напряжённости в регионе.
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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