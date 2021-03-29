Главред: «без паники» — эксперт объяснил, как Украине «попасть на радары» США

Для «попадания на радары» США Киеву нужно не зацикливаться на Америке, а развивать отношения с другими государствами и придерживаться национальных интересов, считает политический эксперт Тарас Загородний. Как рассказал он порталу «Главред», не стоит поднимать панику из-за молчания американского президента. Вместо этого нужно строить альянсы, которые будут продвигать интересы украинцев в Вашингтоне.
Властям Украины для «попадания на радары» США нужно быть активными, развивать отношения с другими государствами и придерживаться национальных интересов, считает политический эксперт Тарас Загородний. Как рассказал он в комментарии порталу «Главред», Киеву не стоит зацикливаться на Штатах и поднимать панику из-за молчания американского президента Джо Байдена об Украине.
«Вместо того чтобы зацикливаться на США, развивать отношения с другими странами и соблюдать национальные интересы — тогда будет спрос и звонить нам будут все. Если мы хотим попасть на их радары, то Украине нужно проявлять активность», — заявил Загородний.
Эксперт также добавил, что Киеву необходимо строить альянсы, которые, в частности, будут продвигать интересы украинцев в Вашингтоне.
Как напоминает издание, Джо Байден стал президентом США в начале 2021 года — инаугурация американского лидера состоялась 20 января 2021-го. С момента инаугурации Байден ни разу не общался с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент говорил, что телефонный звонок должен быть подкреплён действиями. По его словам, американская сторона хочет, чтобы Киев делал правильные реформы и достиг успеха.
Сборная Гондураса обыграла национальную команду США в полуфинальном матче отборочного турнира летних Олимпийских игр в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
В Министерстве финансов России разъяснили предложение совместно с Федеральной налоговой службой ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на рынках. В ведомстве также назвали цели усиления контроля.
Власти Москвы до конца года увеличат количество резидентных парковок в три раза — до 1 тыс. парковочных мест, сообщила начальник управления развития парковочного пространства Департамента транспорта Мария Майорова.
Члены нового состава Центральной избирательной комиссии России, собравшиеся на своё первое заседание, выдвинули на пост председателя ЦИК Эллу Памфилову, занимавшую эту должность в прошлом составе комиссии, и Александра Курдюмова.
В совместном исследовании происхождения COVID-19, проведённом ВОЗ и Китаем, говорится, что «передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием, а утечка из лаборатории крайне маловероятна».
Тренер американского фигуриста Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян ответил на вопрос, не обескуражило ли его отсутствие четверного лутца в короткой программе его подопечного на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.