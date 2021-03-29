Главред: «без паники» — эксперт объяснил, как Украине «попасть на радары» США

Для «попадания на радары» США Киеву нужно не зацикливаться на Америке, а развивать отношения с другими государствами и придерживаться национальных интересов, считает политический эксперт Тарас Загородний. Как рассказал он порталу «Главред», не стоит поднимать панику из-за молчания американского президента. Вместо этого нужно строить альянсы, которые будут продвигать интересы украинцев в Вашингтоне.

Властям Украины для «попадания на радары» США нужно быть активными, развивать отношения с другими государствами и придерживаться национальных интересов, считает политический эксперт Тарас Загородний. Как рассказал он в комментарии порталу «Главред», Киеву не стоит зацикливаться на Штатах и поднимать панику из-за молчания американского президента Джо Байдена об Украине.

«Вместо того чтобы зацикливаться на США, развивать отношения с другими странами и соблюдать национальные интересы — тогда будет спрос и звонить нам будут все. Если мы хотим попасть на их радары, то Украине нужно проявлять активность», — заявил Загородний.

Эксперт также добавил, что Киеву необходимо строить альянсы, которые, в частности, будут продвигать интересы украинцев в Вашингтоне.

Как напоминает издание, Джо Байден стал президентом США в начале 2021 года — инаугурация американского лидера состоялась 20 января 2021-го. С момента инаугурации Байден ни разу не общался с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент говорил, что телефонный звонок должен быть подкреплён действиями. По его словам, американская сторона хочет, чтобы Киев делал правильные реформы и достиг успеха.