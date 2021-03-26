СТРАНА: Украину заставят выплатить коммунистке Александровской €19 тыс. за незаконный арест
Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить обвиняемой в покушении на территориальную целостность Украины, бывшему депутату от компартии Украины Алле Александровской €19 тыс. Как передаёт «СТРАНА», об этом сообщил адвокат Александровской Александра Шадрина.
«Согласно решению ЕСПЧ, принятому 25 марта, Украина должна выплатить 72-летней Алле Александровской, которую обвинили в посягательстве на территориальную государственную целостность и даче взятки, свыше 19 тысяч евро. Из них 15 600 евро — за моральный ущерб и 3563 евро — за другие расходы», — сказал Шадрин.
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