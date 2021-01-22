Euronews: ЕСПЧ признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России

17:42 Логинов сожалеет, что отец не мог увидеть его победу на этапе КМ по биатлону в Антерсельве Российский биатлонист Александр Логинов выразил сожаление что его победу в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве. не мог увидеть его отец.

17:41 Советник Байдена обсудил с союзниками Китай и Россию Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе разговора с европейскими представителями заявил о готовности близко работать по вопросам, относящимся к Китаю, Ирану и России.

17:36 Логинов рассказал, связывалась ли с ним итальянская полиция Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, связывалась ли с ним итальянская полиция по поводу обысков проведённых в его номере, а также его тренера во время чемпионата мира 2020 года.

17:33 Биатлонист Логинов считает, что потерял очень много времени из-за падения и поломанной палки Россиянин Александр Логинов прокомментировал эпизод со своим падением во время индивидуальной гонки на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

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17:29 Собянин: полиция обеспечит соблюдение закона в Москве 23 января Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранительные органы обеспечат соблюдение закона в столице 23 января.

17:27 И. о. главы «Буйнакскводканала» арестован по делу о массовом отравлении Директор МУП «Буйнакскводканал» Абдулвагаб Шарипов арестован по делу о массовом отравлении.

17:25 Эксперт прокомментировал ситуацию с голосовым спамом и подменой номеров Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал ситуацию с голосовым спамом и подменой номеров.

17:23 Собянин назвал недопустимым проведение незаконной акции 23 января в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает недопустимым проведение несанкционированной акции 23 января в столице.

17:22 Закрытие Московского Рождественского фестиваля пройдёт 24 января Закрытие Московского Рождественского фестиваля духовной музыки состоится 24 января.

17:22 Васнецова победила в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере Россиянка Валерия Васнецова одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

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17:18 Власти сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Харькове Один пострадавший в результате пожара в доме престарелых в Харькове находится в стабильно тяжёлом состоянии, ещё четверо госпитализированных чувствуют себя удовлетворительно, сообщили в пресс-службе городского совета.

17:11 Логинов не сдержал слёз на награждении после победы на этапе КМ в Антерсельве Россиянин Александр Логинов эмоционально отреагировал на свою победу в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

17:05 Резцова — о победе Логинова: хочется, чтобы такие результаты были стабильными Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

17:02 Генпрокуратура вынесла повторные предостережения из-за призывов о незаконных акциях Генеральная прокуратура России вынесла повторные предостережения руководству российских и иностранных интернет-компаний в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях 23 января.

16:57 Логинов заявил, что доволен своим выступлением в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антерсельве Россиянин Александр Логинов прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

16:52 Число пострадавших при ЧП на предприятии Татарстана возросло до трёх Число пострадавших в результате аварии на нефтяном предприятии Татарстана увеличилось до трёх, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

16:47 Логинов принёс сборной России по биатлону первую с февраля 2020 года медаль в личных гонках Российский биатлонист Александр Логинов принёс национальной сборной первую с февраля 2020 года медаль в личных гонках.

16:43 Столтенберг заявил о поддержке странами НАТО продления ДСНВ Все страны — члены НАТО выступают за продление Москвой и Вашингтоном договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

16:40 ВДНХ подготовит программу о главных космических достижениях России ВДНХ в 2021 году подготовит программу о главных космических достижениях России.

16:38 В Норильске задержали сотрудника администрации из-за схода лавины Сотрудника администрации Норильска задержали по уголовному делу по факту схода лавины, в результате которого погибли три человека.

16:37 В Крыму оценили заявление Кравчука о желании посетить полуостров Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление первого президента Украины и нынешнего представителя Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о том, что он хотел бы посетить Крым.

16:31 Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 км на этапе КМ по биатлону в Антерсельве Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

16:28 В Киеве сообщили о переносе встречи советников в нормандском формате Переговоры политических советников в нормандском формате переносятся, предварительно, на 27 января, сообщила пресс-секретарь главы офиса президента Украины Дарья Заривная.

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16:11 В ДНР прокомментировали ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе Руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

16:10 МИД России приветствовал настрой США на продление СНВ-III Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона приветствует настрой американских властей на продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

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