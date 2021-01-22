Euronews: ЕСПЧ признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России

Европейский суд по правам человека отверг обвинения в адрес России, касающиеся событий в Южной Осетии и Абхазии летом 2008 года — в частности, не поддержал утверждения Тбилиси о «вторжении» российской армии до нападения Грузии на Цхинвал. В то же время он посчитал обоснованными претензии о нарушении Европейской конвенции о защите прав человека, которые происходили в отношении мирных жителей после прекращения боёв. Это решение грузинские власти назвали успехом, передаёт Euronews.
Европейский суд по правам человека признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. Согласно опубликованному постановлению, Россия не ответственна за «инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года».
При этом суд посчитал обоснованными претензии о нарушениях Европейской конвенции о защите прав человека, которые происходили в отношении мирных жителей после прекращения боёв.
САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ, президент Грузии: Государство признано жертвой этой войны, и это большое достижение для нашей страны, нашего общества, нашей истории и нашего будущего. Это столп, на котором мы должны строить наше будущее и наш союз.
Минюст России не согласен с решением ЕСПЧ по событиям на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, так как непосредственная причастность к ним российских военных так и не была установлена.
Суд также не поддержал заявления Тбилиси о якобы «вторжении российской армии» на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть за день до начала грузинской агрессии.
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал. Ввиду обстрела российских миротворцев Россия ввела в республику войска и спустя пять дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Впоследствии Москва признала независимость республик.
Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе разговора с европейскими представителями заявил о готовности близко работать по вопросам, относящимся к Китаю, Ирану и России.
Один пострадавший в результате пожара в доме престарелых в Харькове находится в стабильно тяжёлом состоянии, ещё четверо госпитализированных чувствуют себя удовлетворительно, сообщили в пресс-службе городского совета.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Генеральная прокуратура России вынесла повторные предостережения руководству российских и иностранных интернет-компаний в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях 23 января.
Все страны — члены НАТО выступают за продление Москвой и Вашингтоном договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление первого президента Украины и нынешнего представителя Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о том, что он хотел бы посетить Крым.
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини, который сейчас возглавляет сборную Италии по футболу, прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в «Фиорентину».
Руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона приветствует настрой американских властей на продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев, который является отцом полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».
Венгрия, как член Евросоюза, имеет право самостоятельно принимать решение о закупке вакцин от коронавирусной инфекции от производителей, с которыми ЕС не заключал контракты, в том числе российского препарата «Спутник V», заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства. Соответствующая информация опубликована в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Полузащитник московского «Спартака» Егор Титов эмоционально отреагировал на вопрос о словах бывшего спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова, который рассказал, как красно-белые якобы были готовы сдать игру армейцам в 1998 году.
Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили борьбу с коронавирусом, возможности в области использования и совместного производства вакцин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут осуществляться в течение трёх месяцев. Об этом в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.