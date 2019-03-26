Le Figaro: генсек НАТО пообещал взять Грузию в НАТО

Ещё на саммите стран НАТО в 2008 году было решено, что Грузия вступит в альянс, напомнил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Поэтому, по его словам, никто не сможет этому помешать, пишет Le Figaro. Он пообещал, что Грузия станет членом альянса, и отметил, что работа в этом направлении ведётся и будет продолжаться.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия вступит в альянс, сообщает Le Figaro. «29 стран-союзников чётко сказали, что Грузия должна стать членом НАТО… Мы будем продолжать совместную работу для подготовки вступления Грузии в НАТО, — заявил Столтенберг во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии в Тбилиси. — Мы не потерпим, чтобы Россия или какая-либо иная держава решала, кто может быть членом НАТО».
Москва же считает идею о вступлении Грузии в НАТО вмешательством Запада в её сферу влияния, отмечает автор статьи. О том, что Грузия должна стать членом альянса, было заявлено во время саммита НАТО в 2008 году, но до этого момента процедуру вступления ещё не начали. Премьер-министр Грузии, в свою очередь, заявил, что у России «нет права ограничивать выбор суверенного государства в отношении договоров в сфере безопасности». «Вступление в НАТО — это выбор грузинского народа, это записано в нашей конституции», — приводит издание его слова.
Сам Столтенберг приехал в Грузию, чтобы присутствовать на совместных военных манёврах неподалёку от Тбилиси. В них принимают участие 350 военных из разных стран, входящих в НАТО, а также представители Азербайджана, Финляндии и Швеции.
У России и Грузии разногласия вокруг Абхазии и Южной Осетии, которые Россия считает независимыми, а Грузия — оккупированными. При этом премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечал, что вступление Грузии в НАТО «может спровоцировать ужасный конфликт», напоминает Le Figaro.
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