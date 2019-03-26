Le Figaro Оригинал

Le Figaro: генсек НАТО пообещал взять Грузию в НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Ещё на саммите стран НАТО в 2008 году было решено, что Грузия вступит в альянс, напомнил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Поэтому, по его словам, никто не сможет этому помешать, пишет Le Figaro. Он пообещал, что Грузия станет членом альянса, и отметил, что работа в этом направлении ведётся и будет продолжаться.
Le Figaro: генсек НАТО пообещал взять Грузию в НАТО
Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия вступит в альянс, сообщает Le Figaro. «29 стран-союзников чётко сказали, что Грузия должна стать членом НАТО… Мы будем продолжать совместную работу для подготовки вступления Грузии в НАТО, — заявил Столтенберг во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии в Тбилиси. — Мы не потерпим, чтобы Россия или какая-либо иная держава решала, кто может быть членом НАТО».

Москва же считает идею о вступлении Грузии в НАТО вмешательством Запада в её сферу влияния, отмечает автор статьи. О том, что Грузия должна стать членом альянса, было заявлено во время саммита НАТО в 2008 году, но до этого момента процедуру вступления ещё не начали. Премьер-министр Грузии, в свою очередь, заявил, что у России «нет права ограничивать выбор суверенного государства в отношении договоров в сфере безопасности». «Вступление в НАТО — это выбор грузинского народа, это записано в нашей конституции», — приводит издание его слова.

Сам Столтенберг приехал в Грузию, чтобы присутствовать на совместных военных манёврах неподалёку от Тбилиси. В них принимают участие 350 военных из разных стран, входящих в НАТО, а также представители Азербайджана, Финляндии и Швеции.

У России и Грузии разногласия вокруг Абхазии и Южной Осетии, которые Россия считает независимыми, а Грузия — оккупированными. При этом премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечал, что вступление Грузии в НАТО «может спровоцировать ужасный конфликт», напоминает Le Figaro. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
Абхазия Грузия Йенс Столтенберг НАТО Россия США Южная Осетия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров