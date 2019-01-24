Столтенберг: НАТО и Грузия обеспокоены укреплением России на Чёрном море

НАТО и Грузия обеспокоены наращиванием Россией военного потенциала в регионе Чёрного моря, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Как передаёт «Левый берег», а пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили Столтенберг отметил, что стороны также договорились продолжать работать над вступлением Грузии в Североатлантический альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Грузия обеспокоены наращиванием Россией военного потенциала в регионе Чёрного моря. Как пишет «Левый берег», об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«Мы усиливаем наше сотрудничество на море, включая обучение береговой охраны Грузии, больше взаимодействия между военно-морскими силами НАТО и Грузии, а также между объединенным центром морских операций Грузии и морским командованием НАТО», — отметил Столтенберг.

Он также в очередной раз заявил о поддержке со стороны НАТО территориальной целостности Грузии и призвал Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда своих военных.

Столтенберг также рассказал, что на встрече с Зурабишвили стороны договорились продолжать работать над вступлением Грузии в НАТО. Генсек назвал Тбилиси «уникальным партнером Альянса» и напомнил, что Грузия в марте 2019 года примет у себя совместные с НАТО военные учения.

«Мы также приветствуем успехи, которых вы добились с проведением реформ, включая более эффективные институты в сфере обороны и безопасности и модернизацию вооружённых сил. Я призываю вас продолжать следовать по этому пути и приветствую вашу приверженность задаче соответствовать ориентиру НАТО — затрачивать 2% ВВП на оборону», — добавил Столтенберг.

Зурабишвили, в свою очередь, отметила, что «интеграция в евроатлантические структуры является главным внешнеполитическим приоритетом Грузии».

«Грузия является не только надежным партнером НАТО, но и действенным. Мы иногда делаем больше, чем страны—члены альянса, к примеру, в отношении требования расходовать 2% ВВП на оборонную сферу и 20% военного бюджета на закупку и модернизацию вооружения», — сказала президент.

По её словам, «в Грузии ждут принятия решения о её вступлении в НАТО».