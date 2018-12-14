BI: в НАТО назвали «несвоевременным» решение косовского парламента о создании армии

Косовский парламент принял пакет законопроектов о преобразовании Сил безопасности Косово (СБК) в регулярную армию, сообщает Balkan Insight. Речь идёт о трёх законопроектах: первый касается Министерства обороны, второй посвящён СБК, третий — службе в СБК.

«С этого момента у нас официально есть армия Косово», — прокомментировал решение спикер парламента Кадри Весели.

Представители основной сербской партии Косово «Сербский список» заявили на пресс-конференции, что попытаются оспорить решение парламента в Конституционном суде.

«Этим решением они стреляют по миру», — прокомментировал ситуацию глава партии Горан Ракич.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич, в свою очередь, назвал косовскую армию «нелегальной оккупационной силой, сформированной на сербской территории с целью изменить насильственным путём границы».

Несколько оппозиционных партий Сербии потребовали внеочередного заседания сербского парламента для обсуждения косовского вопроса.

Между тем США в лице американского посла Филипа Коснета озвучили поддержку действиям Приштины, напомнив, однако, о необходимости «взаимодействовать» с проживающими на территории Косово меньшинствами.

Однако Североатлантический альянс призвал Косово воздержаться от создания регулярной армии, назвав этот шаг «несвоевременным».

«Сегодня институты в Косово объявили о принятии трёх законов, положивших начало процессу изменения Сил безопасности Косово. Я сожалею, что это решение было принято, несмотря на обеспокоенность НАТО. Хотя вопрос преобразования сил безопасности в принципе является вопросом, который решает Косово, мы ясно дали понять, что этот шаг является несвоевременным», — написал генсек НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter.

Евросоюз также призвал Приштину соблюдать взятые придерживаться достигнутых в 2013 году договорённостей по вопросу сил безопасности.

В составе СБК, которые были сформированы в 2009 году, служит около 2200 человек, в обязанности которых входит выполнение невоенных задач, например, поисковые и спасательные операции, ликвидация последствий наводнения и оказание гуманитарной помощи, пишет Balkan Insight.