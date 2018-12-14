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BI: в НАТО назвали «несвоевременным» решение косовского парламента о создании армии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Парламент Косово принял пакет законопроектов, касающихся преобразования местных сил безопасности в регулярную армию, сообщает Balkan Insight. США, как отмечается в статье, в целом выступили в поддержку этого решения. Между тем Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что данный шаг Приштины является несвоевременным.
BI: в НАТО назвали «несвоевременным» решение косовского парламента о создании армии
Reuters
Косовский парламент принял пакет законопроектов о преобразовании Сил безопасности Косово (СБК) в регулярную армию, сообщает Balkan Insight. Речь идёт о трёх законопроектах: первый касается Министерства обороны, второй посвящён СБК, третий — службе в СБК.
 
«С этого момента у нас официально есть армия Косово», — прокомментировал решение спикер парламента Кадри Весели.
 
Представители основной сербской партии Косово «Сербский список» заявили на пресс-конференции, что попытаются оспорить решение парламента в Конституционном суде.
 
«Этим решением они стреляют по миру», — прокомментировал ситуацию глава партии Горан Ракич.
 
Директор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич, в свою очередь, назвал косовскую армию «нелегальной оккупационной силой, сформированной на сербской территории с целью изменить насильственным путём границы».
 
Несколько оппозиционных партий Сербии потребовали внеочередного заседания сербского парламента для обсуждения косовского вопроса.
 
Между тем США в лице американского посла Филипа Коснета озвучили поддержку действиям Приштины, напомнив, однако, о необходимости «взаимодействовать» с проживающими на территории Косово меньшинствами.
 
Однако Североатлантический альянс призвал Косово воздержаться от создания регулярной армии, назвав этот шаг «несвоевременным».
 
«Сегодня институты в Косово объявили о принятии трёх законов, положивших начало процессу изменения Сил безопасности Косово. Я сожалею, что это решение было принято, несмотря на обеспокоенность НАТО. Хотя вопрос преобразования сил безопасности в принципе является вопросом, который решает Косово, мы ясно дали понять, что этот шаг является несвоевременным», — написал генсек НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter.
 
Евросоюз также призвал Приштину соблюдать взятые  придерживаться достигнутых в 2013 году договорённостей по вопросу сил безопасности.
 
В составе СБК, которые были сформированы в 2009 году, служит около 2200 человек, в обязанности которых входит выполнение невоенных задач, например, поисковые и спасательные операции, ликвидация последствий наводнения и оказание гуманитарной помощи, пишет Balkan Insight.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Balkan Insight Сербия Европа
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армия Йенс Столтенберг Косово НАТО Сербия США
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