Blick: по вине ЕС Балканы вновь сотрясают старые конфликты

На Балканах вновь обострились старые конфликты, сообщает Blick. Для многих местных политиков территориальные споры — это удобный манёвр, отвлекающий от реальных проблем, например, коррупции и преступных махинаций, считает политолог Даниэль Бохслер. Но в сложившейся ситуации виноват и Евросоюз, который не уделяет региону должного внимания.

Развал Югославии в начале 90-ых сделал Балканы самым кризисным регионом в Европе, сообщает Blick. Тогда на Балканах вновь разгорелись старые конфликты, в результате чего погибли тысячи людей. И только в 1995 году благодаря содействию ЕС, России, США и ООН удалось заключить Дейтонское соглашение, после чего ситуация немного нормализовалась. Но сейчас регион вновь начинают сотрясать территориальные конфликты.

После воскресных выборов в Боснии и Герцеговине наметился раскол, рассказывает швейцарское издание. В новом президиуме страны, где заседают по одному представителю от боснийских мусульман, сербов и хорватов, появились два националиста. Один из них, действующий глава республики Сербской Милорад Додик требует провести референдум об отделении его республики от Боснии и Герцеговины и присоединении к Сербии. Хорваты также требуют большей самостоятельности. «Стране грозит распад!», — заключает издание.

Несмотря на положительные результаты переговоров в Женеве Сербия и частично признанная республика Косово так и не могут разрешить свои территориальные споры. Белград хочет обменять Северное Косово, где в основном проживают сербы, на албанские территории на юге Сербии, но многие выступают против такой сделки.

Из-за неудачного референдума о переименовании Македонии в Северную Македонию ситуация в балканской стране остаётся напряжённой. А Хорватия и Словения никак не могут договориться о морской границе в Пиранском заливе, хотя уже есть соответствующее решение арбитражного суда в Гааге. Но Хорватия его не признаёт и мешает работать словенским рыбакам.

Профессор политологии из Центрального европейского университета в Будапеште Даниэль Бохслер многие годы вёл исследования на территории бывшей Югославии и пришёл к выводу, что местные конфликты ничуть не изменились, но из-за выборов и переговоров с ЕС они обострились: «Конфликты с соседними странами или меньшинствами — это удобный манёвр, отвлекающий от реальных проблем, например, коррупции и преступных махинаций политиков».

Бохслер считает, что в сложившейся на Балканах ситуации виноват Евросоюз. С тех пор как начался кризис в Греции, Брюссель забыл о Балканах. А для этих стран перспектива вступления в ЕС очень важна, так как евроинтеграция — это стимул к развитию демократии. «ЕС делает слишком мало, он подорвал к себе доверие», — констатирует эксперт.