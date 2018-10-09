Экс-глава МИД Британии: Россия поддерживает изменение границ в Европе, чтобы сеять раздор

Россия поддерживает инициативу Сербии и Косово обменяться населёнными пунктами по этническому принципу, но этот шаг способен привести к серьёзнейшим последствиям, предупреждает в своей статье для Daily Telegraph бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Впрочем, по его мнению, Москве это только на руку, ведь её цель — посеять раздор на западе и дестабилизировать Европу.

Сегодня общественность озабочена деятельностью российской разведки, пишет бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в своей статье для Daily Telegraph. Однако, по его мнению, такую же, если не большую опасность представляет собой природа и размах вмешательства России в дела всё большего количества стран на юге и востоке Европы. «Пока Запад сбит с толку и поглощён раздором, президент Путин настойчиво среди бела дня подрывает нашу будущую стабильность», — отмечает бывший чиновник.

По его словам, самым ярким примером этой деятельности остаётся Украина: Россия якобы и после присоединения Крыма занимается дестабилизацией Украины, мешая ей функционировать как нормальному государству.

Более мелким странам Россия пытается помешать по собственной воле стать демократическими государствами внутри западного альянса, пишет Хейг. По его словам, Россия также использовала свой опыт, пытаясь повлиять на исход голосования в других странах, а также чтобы снизить явку. Как пример он приводит Македонию, где на референдум по вопросу о переименовании страны, что открыло бы ей путь в ЕС, пришло слишком мало избирателей. В этом он обвиняет активность соцсетей и публикацию сфабрикованной информации.

Хейг считает здравым предположение, что те же техники использовались, чтобы оказать влияние на два недавних голосования. Так, в Латвии победила пророссийская партия, и теперь она может войти в правительство и оказывать влияние на западные институты. А в Боснии и Герцеговине одним из президентов стал союзник Москвы Милорад Додик, что значительно осложнит вступление в НАТО страны, которая крайне важна для мира на Балканах.

Кроме того Хейг добавляет к этим аргументам переговоры между Сербией и Косово об изменении их границ, которые могут перевести ряд населённых сербами пунктов в состав Сербии, а албанцами — в Косово. Многим этот вопрос кажется малозначительным, многие западные государства не проявляют к нему интереса. Россия же с энтузиазмом поддерживает данную инициативу. Великобритания относится к ней со скепсисом. И только Германия пока ясно высказывалась против, поскольку, по её оценке, это может вскрыть слишком много старых ран у населения.

По мнению Хейга, именно позицию Германии и стоит разделять всем западным странам. Он настаивает, что как только одна граница будет перекроена, это даст повод для изменения и других границ. Так, боснийские сербы могут посчитать это стимулом к тому, чтобы продолжить кровавый процесс разделения бывшей Югославии по линиям проживания этносов. И с российской точки зрения, пишет политик, ещё много каких границ можно поменять.

Хейг называет Абхазию и Южную Осетию как кандидатов на такие изменения — якобы Россия хочет включить их в свой состав. Дальше, перечисляет он, можно подогреть назревающий конфликт между Будапештом и Киевом, предложив этническим венграм скорректировать границы Украины. Плюс, в странах Прибалтики живёт большое количество этнических русских.

По словам Хейга, Россия не боится открыть ящик Пандоры, ведь в результате могут испортиться отношения между странами, которые в ином случае продвигались бы на пути к более стабильному и процветающему будущему в рамках западного мира.

Что же касается британцев, то, по словам дипломата, для них этот вопрос должен быть важным по трём причинам. Во-первых, поскольку, если не держаться твёрдых позиций в подобном вопросе, получается, что лидеры слабых государств будут поощряться за то, что разжигают рознь, а не за то, что ищут простор для сотрудничества. Во-вторых, систематическая политика России по ослаблению Западной Европы и поддержка националистических партий вредит самому НАТО. Наконец, слабость перед лицом таких проблем приведёт к столкновениям в будущем, и где именно — сложно предсказать.

Таким образом, делает вывод Уильям Хейг в своей статье для Daily Telegraph, британские лидеры сейчас ведут в целом верную политику, преследуя Россию за её деятельность, содействуя стабильности на Балканах и обеспечивая безопасность Прибалтики. Но вдобавок им нужно настойчиво показать, что границы в Восточной Европе установлены и изменению не подлежат.