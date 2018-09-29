CNN: слова Лаврова о НАТО на Балканах заставят понервничать европейских лидеров

На заседании Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров не ограничился осуждением внешнеполитического курса США, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Ник Робертсон, в своей речи Лавров намекнул, что принятие Черногории в НАТО приведёт к созданию новой линии конфронтации в Европе, что не может не вызвать беспокойства европейских лидеров.

В пятницу на заседании Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел России осудил вмешательство США в дела Ближнего Востока — однако на этом он не остановился. С подробностями из Нью-Йорка корреспондент CNN Ник Робертсон.



НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический редактор CNN: Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о новых деталях поставок продвинутых зенитных ракетных комплексов С-300, которые, по его словам, Москва начнёт отправлять силам Башара Асада в Сирии.



По его словам, эти поставки уже начались. Он был одним из докладчиков на заседании Генеральной ассамблеи ООН в пятницу, и его тон был похож на риторику тех людей, которые выступали на этой неделе до него.



Не называя имён, он раскритиковал США, осудив их изоляционизм и «узкокорыстные» действия. Кроме того, он обрушился на США, Великобританию и Францию за их удары по Сирии, которые те нанесли после того, как Башар Асад применил химическое оружие в апреле этого года. Лавров также выступил против решения США выйти из иранской ядерной сделки. Вот что он сказал по этому поводу.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: На отсутствие прогресса в ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, наложился односторонний выход США из СВПД в нарушение резолюции 2231 (Совбеза ООН. — ИноТВ) — и при том, что Иран полностью выполняет свои обязательства… Мы будем делать всё, чтобы сохранить одобренную сделку.



Помимо этого он затронул тему палестинцев, заявив о том, что Россия их поддерживает. Он также рассказал о ситуации на Украине, отметив, что Россия является частью этой сложной проблемы. По его словам, Россия сделала всё возможное для урегулирования ситуации. Кроме того, он выразил надежду на установление мира в этой стране. Подобные высказывания мы слышали и ранее, однако при этом он сказал и кое-что, о чём в официальной обстановке он до этого не упоминал.



По сути, он заявил, что НАТО станет причиной возникновения проблем в Европе. Если конкретнее, то он сказал, что вмешательство НАТО в дела Балкан приведёт к созданию новой линии конфронтации в Европе. По всей видимости, здесь он имел в виду принятие Черногории в НАТО — страны, которая стала 29-м членом альянса. Судя по всему, намекал он именно на это. Подобные жёсткие высказывания со стороны министра, по всей видимости, вызовут беспокойство европейских лидеров — особенно его слова о том, что НАТО открывает новую линию конфронтации.



НИК РОБЕРТСОН: Свою речь на Генассамблее он завершил, вновь обратившись к своей опорной теме: критике изоляционизма США, сделав, по всей видимости, прямой выпад против президента Трампа, процитировав президента Гарри Трумэна: «Великие нации лидируют силой примера, а не доминированием».



Ник Роберстон, CNN, Нью-Йорк.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 29 сентября 2018 года.