Der Standard: Балканы превращаются в «геополитическую лабораторию»

Балканы всё больше походят на «геополитическую лабораторию», где пытаются закрепиться самые разные игроки, пишет Der Standard. Такие страны как Россия, Турция и Китай воспользовались «вакуумом» в регионе, возникшем из-за нерешительности ЕС и США. И теперь там идёт борьба за культурное, экономическое и политическое влияние, поясняет автор статьи.

Балканы становятся «геополитической лабораторией», в которой представлены интересы самых разных стран, пишет Der Standard. За влияние в регионе борются ЕС, Россия, Китай, США и Турция. К примеру, Москва пытается всеми силами не допустить вступления Македонии в НАТО и потому стремится сорвать реализацию соглашения о переименовании страны в Северную Македонию, отмечает автор статьи.

При этом если взглянуть на инвестиции и экономические связи в регионе, то мы увидим, что южноевропейские страны уже давно тесно связаны с ЕС, продолжает австрийское издание. И политическое влияние Запада до сих пор остаётся самым сильным. Но в то же время многие балканские страны не входят в Евросоюз. И Россия пользуется этим «вакуумом» в своих геополитических интересах. У неё это получается только из-за недостаточной вовлечённости в ситуации в регионе ЕС и двойственного отношения к ней США. «Россия использует чужие слабости», — считает профессор Центра изучения юго-восточной Европы в Грацском университете Флориан Бибер.

В то же время в действиях России в Греции и Македонии политолог видит признак «нервозности»: «Реализация соглашения между Грецией и Македонией и нормализация отношений между Сербией и Косово лишит Россию важных козырей. Для того чтобы устраивать беспорядок, останется только Босния».

В Боснии-Герцеговине турецкие власти также осуществляют очень активную деятельность, организуя в СМИ травлю сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, пишет издание. Лидер самой крупной Партии демократического действия Бакир Изетбегович поддерживает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, утверждая, что он «послан Аллахом» Наблюдатели даже говорят о «туркизации» боснийцев.

В стране Анкара в основном занимается политикой в области культуры, финансируя, к примеру, восстановление османских мечетей. При этом на слабые государственные структуры в Косово Турция оказывает ещё большее влияние. В марте турецкие спецслужбы похитили в Приштине шестерых граждан Турции, близких движению Гюлена. Но, как отмечает Бибер, сейчас влияние Турции в регионе уменьшается, ведь она слишком занята своими внутренними проблемами. Такие сильные политики как Путин и Эрдоган скорее поспособствуют усилению коррупции и авторитаризма на Балканах, а не демократии и открытой экономики, полагает автор.

Китай же воспринимает этот регион в первую очередь как выход на западноевропейский рынок. При этом Пекин делает ставку на наращивание экономического влияния, выступая скорее в качестве геоэкономического, а не геополитического конкурента ЕС, заключает издание.