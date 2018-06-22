Nacja: сегодня нас «оккупируют» не русские, а разжигающие ненависть СМИ

Западные союзники после освобождения от нацизма Германии и Японии построили там военные базы и сохраняют своё присутствие до сих пор. Точно так же пытался поступить с Хорватией в своё время и Наполеон под предлогом, что необходимо спасать её от «русской оккупации», однако некоторые продолжают обвинять русских до сих пор, пишет Nacja. В то время как на самом деле всех сейчас «оккупировали» СМИ, которые годами разжигают ненависть к русским, словенцам, сербам, мусульманам, немцам, англичанам и так далее, подчёркивается в статье.

Нынешний чемпионат мира по футболу в России проходит в период, когда значительная часть западных стран сохраняет введённые ранее антироссийские санкции. Однако стоит вспомнить, как развивались события вокруг Крымского полуострова, где без вооружённых столкновений и ненужных жертв состоялся мирный референдум, на котором 97% жителей поддержали присоединение к России, пишет Смилиян Стригич в статье для Nacja. По мнению автора, активно распространяемые в СМИ публикации про «русских оккупантов» лишь призваны сеять ненависть и вражду среди жителей Балкан и всего мира.

«Я против изменения границ в наше время, однако для России это была стратегическая необходимость. Если оценить расположение и важность Крыма, то становится понятно, что вскоре Россия подверглась бы с юго-западной морской стороны полной блокаде (при поддержке так называемой оборонной системы ПРО «против Ирана») — так же, как она блокирована сегодня с запада и северо-запада на границе с прибалтийскими странами», — отмечается в статье.

Если вспомнить, кем же были в прошлом и кем являются сегодня русские — то станет понятно, что это народ с богатой культурой и техническим достижениями, который «больше всех настрадался от преступного коммунизма», пишет Nacja. Кроме того, это один из самых многочисленных христианских народов в мире. Но несмотря на всё это, некоторые политики на Западе и на Балканах продолжают считать, что они «на самом деле представляют скрытую опасность для мира на планете», констатирует автор: «Правда, пока русские на нас не напали».

Имеет смысл обратиться к истории Хорватии XIX-го века, когда Адриатическое море было самым важным европейским морем, говорится в статье. После Трафальгарского сражения в 1805 году именно на Адриатике произошло два важнейших и крупнейших морских сражения в истории того времени. Помимо французского и английского флота, свои корабли в Адриатическое море тогда направила и Россия, поставив во главе эскадры Дмитрия Сенявина. После взятия Котора он при поддержке черногорских добровольцев отправился в поход к воротам Адриатики — Корчуле. Поскольку размещённый там французский гарнизон был невелик, Сенявин без труда взял город и поплыл дальше к Хвару и Брачу.

После этого французы снова взяли Корчулу со 150 солдатами, однако Сенявин вернулся с тремя кораблями, и французы бежали на Пелешац. Так русским за короткий срок удалось дважды взять город и установить контроль над Пелешским каналом, напоминает автор: «Мне посчастливилось родиться в единственном хорватском городе, который когда-то оккупировали русские. На мой взгляд, хороших оккупантов не бывает, и я не отношусь к поклонникам Путина, а тем более не могу назвать себя русофилом. Однако исторические документы ясно говорят нам о том, что происходило в те первые годы XIXвека в центральной и южной Адриатике, и какова подоплёка российского присутствия в нашем море».

В подтверждение своих слов он цитирует в статье послание, с которым обратился адмирал Сенявин после второго взятия Корчулы к горожанам: «Жители города Корчулы! Исключительно гуманностью и желанием, чтобы вы обрели такое же счастье, как храбрые бокели и черногорцы, мы руководствовались, освобождая вас от ярма, в котором вас хотел держать Бонапарт. Всему миру известны бескорыстные и великодушные чувства прославленного самодержца Александра, российского императора, который никогда не допустит, чтобы страдали народы, которыми он правит. В этом вас могут заверить многие народы. Мы не собираемся никого грабить или требовать контрибуции, как делает Бонапарт, где только ни появится на всеобщую беду. Мы хотим открыть вам путь к успешному управлению, защитить христианскую веру, как православную, так и римско-католическую, и мы предпримем самые эффективные меры для защиты и укрепления торговли, мореходства и промыслов».

Кроме того, в одном из исторических документов тех лет, сохранившемся в архиве собора Корчулы, сообщается, что однажды к Сенявину пришёл лидер черногорских добровольцев и предложил сжечь город. Согласно документу, русский адмирал был настолько возмущён этим предложением, что приказал этим 300 черногорским бойцам немедленно покинуть Корчулу и разместиться на Пелешаце. Это важный исторический момент для Корчулы, однако в хорватской культуре и историографии он не отражён, поскольку хорватское образование всегда базировалось на масонской «Британской энциклопедии», говорится в статье. Эта историческая традиция (как веком позже мы поняли благодаря Тито) основывалась на доктрине «эгалите», а точнее, «братства и единства», поясняет автор: «Если бы нам перевели важные части обращения Сенявина, то мы без труда поняли бы, что «русская оккупация» по своему характеру отличалась от наполеоновской, масонской… Наши историки сходятся на том, что французское правление в наших краях все же не нравилось народу — случались восстания и мятежи. Но, к сожалению, в городе Сплите главная улица до сих пор «с гордостью» зовётся в честь наполеоновского маршала и масона Мармона».

К сожалению, многие хорватские интеллектуалы, писатели, эксперты и аристократы акцентируют в обществе достижения французской антихристианской революции, не задумываясь «о коварном и лукавом масонском обмане, с помощью которого из жизни христиан хотели устранить Иисуса Христа и божью власть на земле», подчёркивает автор. Некоторые доходят до того, что начинают заявлять, будто это Наполеон «спас Хорватию от русской оккупации». Он действительно строил на Балканах дороги и другую инфраструктуру, поскольку хотел остаться тут навсегда — ведь если вспомнить, как Франция на протяжении столетий захватывала территории почти на всех континентах и удалённо управляла ими, как и другие империалистические державы, то становится понятно, что без вмешательства России с Хорватией наверняка бы произошло то же самое, говорится в статье.

«Мне придётся прибегнуть к метафоре, поскольку все эти интеллектуалы-франкофилы противоречат здравому смыслу. Представьте себе: через забор меня зовёт на помощь мой сосед, на которого напала банда воров. Я перепрыгиваю через ограду и избиваю троих злоумышленников, а остальные разбегаются. Я иду помочь соседу, который пострадал от жестоких преступников. Он благодарит меня, угощает едой и напитками, а я ему серьёзно так отвечаю: «Слушай, Перо, убери еду и напитки и скажи, могу ли я после этой схватки с бандой отдохнуть в твоей комнате и немного полежать?» — «Да, ты можешь и прилечь, и отдохнуть. Ты заслужил». Тогда я ложусь в комнате Перо и остаюсь там на годы... То есть, я хочу сказать следующее: если ты, Наполеон, меня освободил, то почему не ушёл домой? В этом вопросе вся суть и характер многочисленных современных войн и конфликтов», — подчёркивает автор.

Западные союзники освободили Европу от Гитлера и создали военные базы в Германии, мотивируя это так: «Зло у вас в генах, поэтому мы будем за вами присматривать, чтобы в Бундестаге опять не появился какой-нибудь Гитлер»,— пишет Nacja. Американцы победили Японию, и до сих пор там остаются их базы и военный контингент. По всей вероятности, точно так же англичане «освободили» Мальвинские острова от «агрессивных аргентинцев», и тут же поспешили на помощь к бедным жителям Гибралтара, чтобы спасти их от «испанских конкистадоров», говорится в статье.

«Сегодня мы можем прочесть между строк, что нас «оккупировали» СМИ, которые разжигают в нас ненависть к словенцам, сербам, мусульманам, русским, немцам, англичанам. И так нас «обрабатывают» годами», — отмечает автор. По его мнению, все эти вымыслы и агрессивная политика Запад является делом рук «правящего масонского меньшинства, которое манипулирует демократией, контролируя при этом корпорации, банки и торговлю». А современные захватнические войны являются логичным следствием либерального капитализма, который признает только рост путём погружения всех и вся в бесконечные долги.

«Я рад тому, что у меня, провинциала, живущего в Загребе, есть три русских друга. С Игорем и Петром я работал, а Алёша живёт в Париже, и мы видимся летом. Я говорю обо всем этом потому, что, как мне кажется, пусть Путин и связан частью своей политики с Новым мировым порядком, но всё-таки власть и народ в России, в отличие от Хорватии, едины», — заключает автор.