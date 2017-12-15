Večernji list: доцент из Хорватии рассказала, почему НАТО не стоит так бояться Калининграда На Западе принято считать, что Россия превращает Калининградскую область в «один из наиболее военизированных регионов Европы». Однако этот «российский Дубровник» напрасно так сильно беспокоит НАТО, рассказала в интервью Večernji list эксперт по России Елена Юришич, которая лично побывала в Калининграде. У Москвы нет никакой политической надобности «бряцать оружием» в регионе, поэтому США и НАТО стоит меньше внимания уделять Прибалтике и больше сосредоточиться на понимании подлинных интересов России, подчёркивается в статье. 15 декабря 2017 Večernji list

Večernji list: замахнувшись на «сдерживание России», Хорватия совершила ошибку Присутствие 182 хорватских военных в составе батальона НАТО на границе с Россией не принесёт стране никакой пользы. Как пишет издание Večernji list, четырёхмиллионная Хорватия слишком рьяно относится к обязательствам, связанным с членством в НАТО, и не задумывается, что это может негативно отразиться на отношениях с Москвой. 30 ноября 2017 Večernji list

Хорватский политик: Хорватия совершит ошибку, если не пожмёт руку, протянутую Путиным Несмотря на то что Хорватия входит и в ЕС, и в НАТО, развитие сотрудничества с Россией также должно оставаться одним из приоритетов страны, уверен хорватский политик и экс-посол в Москве Божо Ковачевич. Как он заявил в интервью изданию Večernji list, Россия сегодня явно заинтересована в сотрудничестве с Хорватией и Загреб совершит ошибку, если не пожмёт руку, протянутую ему Москвой. 8 ноября 2017 Večernji list

Globus: российско-хорватский прогресс упёрся в посольскую стену После встречи президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович с Владимиром Путиным появится шанс открыть новую страницу в отношениях между странами. Однако, как пишет Globus, накануне визита Грабар-Китарович оказалось, что у Хорватии нет средств на предоставление российскому посольству нового здания в Загребе, что, по мнению издания, для хорватской стороны является очень неудобным вопросом. 16 октября 2017 Globus

Advance: от разговоров о «российской агрессии» выигрывают только военные Постоянные разговоры о «российской агрессии», которые уже не первый год звучат в Европе, вынудили нейтральную Швецию принять участие в совместных учениях с НАТО. Как пишет издание Advance, на континенте распространяется паранойя и напряжённость, что играет на руку лишь группам военных интересов, которые сегодня снова переживают свой ренессанс. 19 сентября 2017 Advance

Advance: альянс Европы с Россией не оставит места США в мировом сценарии Даже на фоне нынешнего обострения отношений не стоит окончательно отказываться от идеи о «присоединении России к ЕС», да и ряд заявлений президента Путина показывают, что Москва в принципе не против вступления в «еврозону», пишет Advance. Если бы Европа и Россия отказались от идеи извлечь из потенциального сближения лишь сиюминутную выгоду, то их альянс породил бы «сверхдержаву», способную конкурировать с США, подчёркивается в статье. 24 августа 2017 Advance

Večernji list: Путин строит империю на культе патриотизма и сильного лидера Российский лидер Владимир Путин строит «новую российскую империю» и готов ответить решительным ударом, если кто-то заденет его за живое, пишет Večernji list. При этом он «всё меньше кажется решением, и всё больше — проблемой» для современной неупорядоченной мировой политики, говорится в статье. Однако россияне, которым Путин вновь привил православие, патриотизм и стремление обрести сильного лидера, продолжают поддерживать его и восхищаться его мощью как в физическом, так и в политическом плане, отмечает хорватское издание. 21 августа 2017 Večernji list

Обратная сторона Москвы Город большой и красивый. К этим традиционным эпитетам, которыми иностранцы описывают Москву, в последнее время добавляется еще один: небезопасный. Гости столицы все чаще становятся объектами нападений и вынуждены не жить в Москве, а выживать. 14 марта 2011 NOVA TV

Жизнь после календаря Студентки журфака МГУ, модели эротического календаря для Путина, в октябре 2010 года мгновенно стали знаменитыми. А потом столкнулись с оборотной стороной такой популярности: ненавистью людей, непониманием со стороны преподавателей и травлей в СМИ. 28 февраля 2011 NOVA TV

У Бенедикта XVI появился повод выучить русский язык Книги, изданные на кириллице, подарил российский президент Дмитрий Медведев Папе Римскому Бенедикту ХVI. На встрече в Ватикане они также обсудили межджународные проблемы и взаимоотношения между Москвой и Ватиканом. 18 февраля 2011 NOVA TV