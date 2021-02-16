Advance: Америка встала на путь Веймарской республики

Многие сегодня считают, что политическая ситуация в Соединённых Штатах похожа на положение дел в Веймарской республике, на смену которой в Германии пришёл гитлеровский Третий рейх. Как пишет Advance, подобное сравнение, на первый взгляд, далеко от реальности и Америка пока не приблизилась к самым мрачным дням Веймара, но при определённых обстоятельствах уже скоро может в них погрузиться.

Многие сегодня сравнивают современную ситуацию в Соединённых Штатах с положением немецкой Веймарской республики, которая появилась после Первой мировой войны и в которой демократия была свергнута, а на смену ей пришёл гитлеровский Третий рейх. Как пишет автор Advance, до ухода Трампа с поста президента некоторые политические комментаторы были готовы заявить о том, что США уже глубоко погрязли в фашизме, чтобы дополнительно подчеркнуть важность перехода власти. Их оппоненты говорили почти то же самое, только с той разницей, что приход Байдена они называют падением Америки в пропасть и переходом к коммунизму. Конечно, подобная интерпретация нынешней ситуации в Америке далека от реальности, однако описанные сравнения вполне обоснованны, и их можно объективно аргументировать.

Как отмечает автор материала, американское политическое насилие на улицах говорит многое о состоянии дел в стране. Можно также отметить, что некоторые малоизвестные группы за короткий срок стали многочисленными и влиятельными. В этом смысле ситуация в США весьма хаотична, и всё еще трудно сказать, какие радикальные политические группировки станут общеизвестными и доминантными. Пока их множество, и некоторые всё ещё «ищут себя». У них нет до конца понятных целей и позиции, но они оформятся в процессе дальнейшей фрагментации и позиционирования.

Это важно отметить в связи с упоминаниями о нацистах в Германии. На протяжении многих лет они оставались весьма немногочисленной группой и не были силой, от которой кто-то ожидал претензий на господство в стране. Даже Мюнхенский путч Гитлера в 1923 году не выглядел судьбоносным событием. При всех усилиях нацисты, будучи малочисленной группировкой, просто не могли прорваться к власти. Должно было произойти нечто, что приблизило их к цели. И это случилось — начался глубокий экономический кризис, который тогдашние немецкие власти в конце 20-х годов отчаянно пытались преодолеть с помощью жёсткой экономии. Это привело к радикализации не только политических сил, но и самого народа. Внезапно самая развитая в индустриальном плане страна мира проявила готовность принять даже самые крайние политические течения, если их представители могли предложить людям хоть какой-то путь выхода из непрекращающегося кризиса. И Адольф Гитлер и нацисты воспользовались этим шансом в полной мере.

В случае нынешней Америки, продолжает автор Advance, хронология почти такая же, однако дело пока ещё не дошло до того, чтобы большинство с готовностью выбирали радикалов ради собственного спасения. Америка пока не приблизилась к самым мрачным дням Веймара, но уже скоро может в них погрузиться.

«Ситуация в США не идентична той, в которой оказалась Веймарская республика перед своим сломом, но между ними, их путями, есть много общего. Будут ли в будущем сходства в их судьбе, и от чего это зависит? Как минимум от экономической ситуации. Глубокий экономический кризис поставил бы США в значительно более схожее положение, чем сейчас, а нынешняя неутихающая пандемия тоже, судя по всему, грозит спровоцировать подобную ситуацию», — заключает автор статьи.