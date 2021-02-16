Advance: Америка встала на путь Веймарской республики
Многие сегодня сравнивают современную ситуацию в Соединённых Штатах с положением немецкой Веймарской республики, которая появилась после Первой мировой войны и в которой демократия была свергнута, а на смену ей пришёл гитлеровский Третий рейх. Как пишет автор Advance, до ухода Трампа с поста президента некоторые политические комментаторы были готовы заявить о том, что США уже глубоко погрязли в фашизме, чтобы дополнительно подчеркнуть важность перехода власти. Их оппоненты говорили почти то же самое, только с той разницей, что приход Байдена они называют падением Америки в пропасть и переходом к коммунизму. Конечно, подобная интерпретация нынешней ситуации в Америке далека от реальности, однако описанные сравнения вполне обоснованны, и их можно объективно аргументировать.
Как отмечает автор материала, американское политическое насилие на улицах говорит многое о состоянии дел в стране. Можно также отметить, что некоторые малоизвестные группы за короткий срок стали многочисленными и влиятельными. В этом смысле ситуация в США весьма хаотична, и всё еще трудно сказать, какие радикальные политические группировки станут общеизвестными и доминантными. Пока их множество, и некоторые всё ещё «ищут себя». У них нет до конца понятных целей и позиции, но они оформятся в процессе дальнейшей фрагментации и позиционирования.
Ссылки по теме
-
Daily Mail: в старейшей печатной валентинке адресата обвиняют в «гостинге»
-
Le Parisien: «расист, сексист и милитарист» — французские активисты против чествования Наполеона в двухсотую годовщину его смерти
-
Salon: отказ от милитаризма — единственный путь для спасения «загнивающей американской империи»
-
Le Figaro: пандемия может помешать Корсике почтить память Наполеона в 200-ю годовщину его смерти