Le Parisien: «расист, сексист и милитарист» — французские активисты против чествования Наполеона в двухсотую годовщину его смерти

Споры между сторонниками и противниками Наполеона во Франции угрожают памятным мероприятиям в честь двухсотлетия смерти императора, пишет Le Parisien. Хотя Бонапарт возглавляет список любимых исторических личностей французов, активисты обвиняют его в возрождении рабства, милитаризме и жестокости, отмечает издание. По словам газеты, до сегодняшнего дня неизвестно, какую из сторон займёт президент Франции Эммануэль Макрон в отношении чествования столь спорной фигуры.

Через двести лет после своей смерти на острове Святой Елены 5 мая 1821 года Наполеон готовится к новой битве — на этот раз на поле памяти, пишет Le Parisien о спорах вокруг 200-летней годовщины императора. В лагере «наполеоновцев» уже возводят укрепления. «Мы сумеем постоять за себя! И речи быть не может о том, чтобы позволить украсть у нас эту годовщину, последний шанс увековечить память о самом прославленном персонаже в нашей истории на много лет», — заявляет директор Фонда Наполеона Тьерри Ленц.

Противостоять защитникам Наполеона будет «легион врагов императора, столь же решительных, как европейская коалиция при Ватерлоо: феминистки, противники войн, борцы с расизмом и колониализмом», сообщает газета.

Как отмечает издание, ни одна историческая фигура во Франции не «заставила пролить столько чернил», как Наполеон: о нём написано 85 тыс. книг — больше, чем дней, прошедших с его смерти. Сам он сравнивал свою жизнь с романом, но, по словам французских историков, этот роман написан кровью. С одной стороны, правление Наполеона повлекло за собой более миллиона смертей только во Франции, с другой — император был автором гражданского и уголовного кодексов и «неоценимым законодателем, которому современная Франция чрезвычайно обязана», признают специалисты.

Хулители Бонапарта бичуют его как национального тирана, сторонника полицейского порядка и разрушителя республики, проклинают «мясника Европы» и «мачо», «затянувшего Францию в патриархальный корсет». К тому же 20 мая 1802 года первый консул своим указом восстановил рабство, отменённое революцией в 1794 году. «Это не пятно на репутации и не ошибка, это преступление, и даже двойное преступление, — негодует Луи Жорж Тен, почётный президент Представительного совета ассоциаций темнокожих Франции. — Франция — единственная страна в мире, которая восстановила рабство. Я не понимаю, почему мы продолжаем прославлять его память, как ни в чём не бывало».

Депутат парламента от Мартиники Серж Летчими также не намерен принимать участие в памятных мероприятиях 5 мая. «Он не только восстановил рабство, но и организовал зверские экспедиции в Гваделупу и Санто-Доминго. То, что он сделал, остаётся раной, посягательством на наше достоинство», — негодует парламентарий.

«Он был расистом, сексистом, деспотом, милитаристом, колонизатором, но всё это обычно замалчивается, — возмущается политолог Франсуа Верже. — Вокруг столько ностальгии по былому величию Франции, что ему всё спускают с рук. Пора покончить с этим ослеплением!»

«Люди прекрасно знают, что он восстановил рабство, но его нельзя свести к этому. Ни один другой персонаж не оставил такого следа в истории, как он. И мы будем единственными, кто им не гордится?» — парирует глава фонда Наполеона Тьерри Ленц, подкрепляя свою точку зрения результатами опросов, согласно которым Наполеон возглавляет список любимых исторических личностей французов, опережая Ле Голля и Людовика XIV.

Словом, Наполеона невозможно обойти стороной, несмотря на страсти, разжигаемые одним его упоминанием, замечает газета. Отсюда и множество книг, симпозиумов и выставок, приуроченных к двухсотлетию его смерти. Среди них биографический блокбастер с бюджетом €5 млн, показ которого намечен на 14 апреля в выставочном зале Гранд-аль. Создатели фильма надеются привлечь не менее миллиона зрителей — что в период эпидемии совсем не гарантировано.

Ловушки подстерегают и флагманскую выставку, посвящённую 200-летию смерти императора. Среди сторонников Наполеона даже ходили слухи, что министр культуры пытался помешать её проведению. Чтобы снизить накал возмущения, на помощь был призван Фонд памяти о рабстве, созданный в 2019 году, руководство которого пообещало следить за тем, чтобы наследие Наполеона было представлено объективно.

Как прогнозирует Le Parisien, после истории со сносами памятников в мае-июне прошлого года, «год Наполеона» не преминёт вызвать резкую реакцию или даже протесты в кругах защитников коренного населения, борцов с расизмом и колониализмом. «Всегда есть риск, что придёт радикал с бомбой с красной краской», — замечает организатор выставки. По сведениям газеты, охрана во время мероприятия будет усилена.

Комиссариат пятого округа Парижа также взял на себя инициативу по пресечению возможных злонамеренных действий в отношении Фонда Наполеона. Активист Франко Лоллия, который в мае предстанет перед парижским судом за акт вандализма в отношении памятника Кольберу в Париже, пока молчит о своих планах. «За нами слишком пристально наблюдают. Но вопрос будет серьёзно изучен», — заверил представитель группировок по борьбе с негрофобией.

Вокруг необходимости почтения памяти императора в двухсотую годовщину его смерти также не утихают споры. «Пусть по этому поводу поощряется интеллектуальная дискуссия. Но республика не должна чествовать своего могильщика», — уверен депутат и историк по образованию Алексис Корбьер. «Хуже всего будет, если мы ничего не сделаем. Если мы захотим стереть пятна на нашей истории, наступит время, когда мы уже не будем знать, почему виадук называется Аустерлицким, а авеню Йена», — спорит с ним Жан Тюлар.

Преемник Тюлара в Сорбонне Жак-Оливье Будон кривится при воспоминании о двухсотлетии битвы при Аустерлице в 2005 году, когда из Елисейского дворца пришёл приказ об отмене торжеств. «Жак Ширак ненавидел императора, он хотел избежать полемики — и все залегли на дно», — рассказывает историк.

Как поступит в этой ситуации Эммануэль Макрон, который ранее уже признавался в симпатии к Бонапарту и приводил Дональда Трампа к его могиле во Дворце инвалидов в 2017 году, задаётся вопросом газета. «Смятение понятно. В год президентских выборов чествовать столь спорного персонажа рискованно», — отмечает Жак-Оливье Будон. На данный момент Елисейский дворец не развеивает сомнений, однако один из приближённых главы государства уверил газету, что президент «не уклонится» от участия в мероприятиях. Если, конечно, невидимый враг в лице ковида не нанесёт смертельный удар всем памятным мероприятиям, замечает Le Parisien в заключение.