Gazeta Wyborcza: Макрон всё больше напрашивается на сравнение с Наполеоном

После того как Макрон разрушил столпы французской политической сцены, он намерен встряхнуть ЕС и пойти на основательное сближение с Россией, поэтому вскоре параллель с урбанистом Османом будет недостаточной, и мир сравнит Макрона с Наполеоном, пишет польский журналист Бартош Велиньский. В издании Gazeta Wyborcza он, однако, задаётся вопросом: «что же Макрон будет делать, если Путин просто перевернёт стол, за которым француз хотел играть с ним в шахматы?».

«Я очень ценю ваши инициативы, направленные на сближение России и Европейского союза», — в одном из элегантно украшенных залов Елисейского дворца Владимир Путин похвалил хозяина, который кивал на слова российского лидера о создании общего экономического и культурного пространства с Россией, а также общего пространства безопасности от Лиссабона до Владивостока.

Путин также приветствовал идею создания франко-российского совета безопасности, в котором должны заседать министры обороны и главы дипломатии. Это было 15 января 2002 года. Путин был очень хорошо принят президентом Жаком Шираком. Дружба руководителей Франции и России выходила на новый уровень, напоминает в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.

В августе этого года Путин вступил на тот же путь и с Эммануэлем Макроном. «Это наша история, это наша судьба, это в наших интересах», — возвышенно сказал Макрон, добавив при этом, что Россия — это европейская страна.

«Однако сегодня привлекательность России для Европы означает нечто совершенно иное, чем в 2000-е годы, когда так много говорилось о заживлении ран времён холодной войны. В то время всё указывало на то, что Россия успешно пройдёт трансформацию и станет либеральной демократией по западному образцу, которая гарантирует свободу гражданам, развивает рыночную экономику и ставит диалог и дипломатию выше языка силы. После войны в Грузии, аннексии Крыма*, войны на Украине, интернет-вмешательства на всём Западе, вторжения в Сирию и подавления оппозиции вы можете увидеть, насколько наивными были эти желания. Макрона, однако, это не останавливает», — подчёркивает автор.

«НАТО находится в состоянии «смерти мозга», — заявил французский лидер в интервью изданию The Economist. Он призвал европейцев восстановить «стратегическую автономию» и взять на себя ответственность за свою безопасность, которая сейчас находится в руках американцев. Выбор слов вызвал оцепенение в европейских столицах. «Вы не убедите меня в этом, Эммануэль», — сказал Дональд Туск. А в Москве слова Макрона вызвали восхищение. «Это священные слова», — прокомментировала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

В 50-х годах 19 века в Париже сносили старые здания, некоторые из которых были средневековыми, а из лабиринта узких улочек вырывали брусчатку. Город, согласно мысли императора Наполеона III, быстро изменил свой облик. Низкоэтажные здания, расположенные хаотично, были заменены фасадами высоких домов вдоль широких и прямых улиц. Автором городской революции был Жорж Осман, префект департамента Сены. С этим выдающимся архитектором, который, не колеблясь, сносил, чтобы создавать новое, эксперты на французской политической сцене сравнивают Макрона, рассказывает польский журналист. Президент Франции уже сделал одну серьёзную реконструкцию. Он маргинализировал столпы французской политики — голлизм и социалистическую партию. Сегодня во Франции вес имеют только партии Макрона, а также крайние правые и левые.

«Теперь Макрон хочет перетряхнуть ЕС», — предупреждает автор. У него уже есть свои первые успехи — мало того что в ходе последних евровыборов либералы, которым он покровительствует, окрепли, он также повлиял на распределение должностей в ЕС. Макрон, а вовсе не Меркель, протолкнул кандидатуру немки Урсулы фон дер Лейен на пост главы Европейской комиссии. Он выдвинул француженку Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка, а бельгийца Шарля Мишеля на пост нового главы Европейского совета. Следующим этапом должно стать скоротечное углубление интеграции и создание ядра вокруг еврозоны с отдельным министром по бюджету и финансам. «В Европе эти слова вызывают такую же тревогу, как слова о смерти мозга НАТО. Но французу всё равно. Он, так же как Ширак, хочет, чтобы Франция участвовала в мировой раздаче карт», — объясняет Велиньский.

А ситуация в Европе благоволит французу. Звезда Меркель потухает. Ещё год назад она могла укрощать Макрона, но сегодня она может только выражать своё недовольство. Второй противовес Франции — Великобритания — занялась организацией развода с ЕС, завершения которого Макрон ждёт с нетерпением. Более того, он поторапливает британцев уйти раз и навсегда, добавляет журналист.

«Французский лидер в настоящее время является единственным европейским политиком, который имеет далекоидущее видение. На сцене нет авторитета, который мог бы стать ему противовесом», — сожалеет Велиньский. «Вполне возможно, что вскоре параллель с Османом будет недостаточной. Мы сравним Макрона с Наполеоном», — добавляет он.

Уже само начало дискуссии о системных изменениях в ЕС, в то время как популисты раскалывают союз изнутри, британцы уходят, а на горизонте наступает очередной экономический кризис, открывает ящик Пандоры. А сближение с Россией, которая рассматривает ЕС как врага и пытается любыми способами его ослабить, расколоть и уничтожить в течение многих лет, — это самоубийственная стратегия.

Тем не менее Макрон считает, что если Европа хочет быть ещё более интегрированной, она должна быть в состоянии обеспечить себе безопасность. Так что — стань независимым от США и помирись с Россией. Предполагается, что Москва хочет того же, потому что затянувшийся конфликт с Западом тормозит реформы, ослабляет государство и толкает Россию в объятия Китая, объясняет журналист.

Президент Франции рассчитывает на российскую рациональность и взаимность. Он возвращается к основам, принятым Западом в первом десятилетии нового столетия: Россию надо связать с Европой, притянуть к Европе и поставить в зависимость от Европы, чтобы она не могла отклониться от курса на сближение. Но несколько лет назад Путин показал, как он ценит переговоры, диалоги и компромиссы. Оторвав Крым от Украины и поджигая Донбасс, Путин дал понять, что, несмотря на тесные экономические связи и дружбу с западными политиками, он может легко позволить себе ослабить связи с Европой.

«Макрон, соглашаясь пойти Москве на уступки и одновременно заставляя нового украинского президента идти на компромисс по делу Донбасса, открыто приглашает Путина к переговорам. Но что он будет делать, если россиянин просто перевернёт стол, за которым француз хотел играть с ним в шахматы?» — задаётся вопросом польский журналист.

На протяжении долгих лет Кремль делал большие инвестиции на Западе. Службы коррумпировали политиков и бизнесменов, ловили «полезных идиотов» среди экспертов, которые впоследствии защищали Путина в СМИ и аудиториях. Поэтому российские стратеги были очень удивлены европейским единством после «аннексии Крыма»* и тем более тем, что ЕС так долго держит единый фронт в отношении Кремля, разъясняет автор.

Но заигрывание Макрона вредит этому хрупкому единству, потому что если Париж стремится к «нормализации», то Россия будет обходить институты ЕС, которые должны проводить общую внешнюю политику. И когда Россия начнёт напрямую говорить с Парижем, то почему бы ей также не общаться с Берлином или Римом? «В правительстве каждой западноевропейской страны есть политики, которые считают, что реакция на агрессию России на Украине была поспешной и слишком далекоидущей. До сих пор, находясь под определённым давлением, они сидели и молчали, но поскольку сигнал поступает от самого Макрона ...», — продолжает он.

Есть ещё одно сходство между сегодняшним днём и временами, когда Ширак подружился с Путиным. В 2003 году президент Франции безжалостно приказал полякам, прибалтам и другим странам Центральной и Восточной Европы, которые не соглашались с идеей антиамериканской оси, сидеть тихо. В 2005 году вместе со Шрёдером они приехали в Калининград, чтобы отпраздновать 750-летие города с Путиным, хотя президенты Польши и Литвы не были приглашены на торжества.

Ширак довольно пренебрежительно относился к новым членам ЕС и вообще не принимал их замечаний. Макрон следует по тому же пути. Когда его спросили о сопротивлении в плане сближения с Россией, которое может появиться в Польше, он ответил, что говорил об этом с Орбаном, потому что Венгрия является интеллектуальным лидером Вышеградской группы, и, безусловно, убедит поляков изменить своё мнение. Лично он не собирается убеждать Варшаву в своём видении, ведь после вступления в должность он ни разу не посетил польскую столицу, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

