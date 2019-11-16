Salon24: наперегонки — Париж и Берлин соревнуются в улучшении отношений с Москвой

Проект изоляции России уже совсем мёртв и будет похоронен, предупреждает польский журналист Конрад Ренкас. На портале Salon24 он объясняет, что как США, так и Германия и Франция ведут переговоры с президентом Путиным лишь от своего имени, тем самым ставя крест на западной солидарности. В этой ситуации в большом проигрыше оказываются поляки — они теряют миллиарды на конфликте Запада и России и не заработают ни одного злотого в случае разрядки.

«Франция вступила в игру. Президент Эммануэль Макрон, который хоть и вынужден спасать остатки своей слабой поддержки во Франции, продолжает позиционировать себя в качестве лидера новой Европы. Французский лидер всё активнее продвигает своё видение «новой архитектуры доверия и безопасности», которая включает также вопрос урегулирования отношений с Россией. Более того, в этой «архитектуре» новой международной системы в рамках ЕС, опирающейся на российско-французское партнёрство, несомненно, должно быть отведено место Российской Федерации. А Берлин хоть и дистанцировался от этой идеи, но сделал это прежде всего для того, чтобы не потерять весомую «золотую карту» на эксклюзивность в отношениях с Москвой», — пишет на портале Salon24 польский журналист Конрад Ренкас.

Автор обращает внимание на то, что если к этому раскладу добавить политику заигрывания Вашингтона, то окажется, что самым важным вопросом не только этого десятилетия, но и последующих, останется вопрос, кто выиграет мировую гонку в Москву и почему победителем станет Путин. А проиграют те страны, которые не заметили происходящих на Западе геополитических изменений — как в США, так и в Европе, рассказывает он.

Сегодня очевидно то, что глобальную игру за форму постоднополярного мира выигрывает Россия, потому что это её видение включает баланс сил, в котором независимые субрегиональные державы без стратегических интересов решают проблемы по мере их возникновения на основе рациональных компромиссов. Это видение становится вполне применимо к современным международным отношениям. В равной степени ясно, что нынешний глобальный монополист, то есть США и их субподрядчики, включая, в частности, Европейский союз, предпочли бы альтернативное решение, то есть своего рода «концерт держав» родом из 19 века или политику баланса Киссинджера, но ограниченную только избранными субъектами, объясняет автор.

Вполне очевидно и то, что в соответствии с американской концепцией лидеры первой величины, то есть Дональд Трамп и Владимир Путин, будут принимать решение о мировых делах, возможно, иногда обращаясь с конкретными вопросами к Великобритании, ЕС и, может быть, к отдельным мелким игрокам. Примером такой системы будет, например, решение курдской проблемы на севере Сирии. И это стало очень наглядным уроком для Старого Света, в конце концов стремящегося к геополитической роли в новой, многополярной глобальной системе, подчёркивает он.

Тем не менее ключевая проблема состоит в том, в какой форме или даже в каком составе будет потенциальная геополитическая структура: станет ли ею еврозона без Италии, а может, только союз Франции и Германии, задаётся вопросом автор. Вопреки исторической тенденции Макрон выступает за первое решение, в то время как немецкая дипломатия всё сильнее напоминает о своей исключительности в отношениях с Россией. Это означает, что, несмотря на своё доминирующее положение в Европейском союзе, Берлин хотел бы зарабатывать деньги и получать прибыль от Москвы в свой карман, а не в карман ЕС, в то время как нынешнее французское руководство по-прежнему чувствует ответственность за весь европейский проект. Макрон ведь хотел стать примером нового политического формата для всей Европы в рамках великого глобалистского проекта, напоминает автор.

«Излишне говорить, что, независимо от в конечном итоге стабильного варианта отношений между Западом, Россией и Польшей, Польша проигрывает в любом случае», — с сожалением констатирует он. Польша была нужна Соединённым Штатам только во время прямого противостояния с Российской Федерацией, как в роли потенциального поджигателя, так и стимулятора конфликта, — очевидно, она даже не подозревала об этой роли. Польша, однако, не вписывается ни в один сценарий сотрудничества между Россией и Западом, потому что у неё не было ни одного элемента безопасности, никакой альтернативной программы, которая могла бы быть реализована в случае изменения «международных ветров».

У поляков нет такой альтернативы, и они продолжают оставаться верными слугами США, трудолюбивыми субподрядчиками Германии и послушными членами Европейского союза. Поляки находятся в ситуации, когда они потеряли миллиарды в конфликте Запада и России и не заработали ни одного злотого после разрядки отношений. Как США, так и Германия и Франция ведут переговоры с президентом Путиным лишь от своего имени. Западной солидарности не существует. И если они все хотят поладить с Путиным, то это значит, что проект изоляции России уже совсем мёртв и будет похоронен, резюмирует на портале Salon24 польский журналист Конрад Ренкас.