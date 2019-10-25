Wyborcza: «Евросоюз устал расширяться» — эксперты объяснили, что стоит за решением Франции по Балканам

По мнению экспертов, отказ Парижа от начала переговоров по присоединению Албании и Северной Македонии к ЕС — это очень неумная политика, пишет Gazeta Wyborcza. Природа не любит вакуума, поэтому сейчас другие игроки — такие как как Россия, Турция и Китай — проявят свой интерес к Западным Балканам. С другой стороны, нежелание Франции и её единомышленников открывать двери новым странам говорит об усталости Евросоюза от расширения.

Решение о начале переговоров по вступлению в ЕС двух стран Западных Балкан было отсрочено, потому что против выступили Франция, Голландия и Дания. Однако большинство стран-членов опасается того, что в целом это плохо отразится на позиции ЕС в регионе, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Стшалковский.

На переговоры по присоединению Албании и Северной Македонии сначала 15 октября не дали своего согласия министры по европейским вопросам в Люксембурге. Тогда же выступили против Франция, Дания и Голландия. Голландцы и датчане напрямую раскритиковали Албанию за слишком слабую борьбу с коррупцией, а французы требовали реформу процедуры переговоров по присоединению, чтобы только после неё начать новые переговоры со странами-кандидатами, расказывает автор.

Власти в Тиране и Скопье рассчитывали, однако, что шанс получить зелёный свет ещё есть благодаря участию Финляндии и ходатайству Дональда Туска. И хотя Голландия и Дания практически отступили, Франция повела себя беспощадно и не дала своего разрешения для расширения ЕС, аргументируя это неподходящим для этого временем, отмечает журналист.

За начало переговорного процесса с двумя балканскими странами до сих пор выступает большинство стран Центральной Европы, а также Австрия, Германия, Греция и Италия. Страны Вышеградской группы обращают внимание на то, что начало переговоров по присоединению не приравнивается к автоматическому включению в ЕС, но они начинают многолетний процесс, который способствует решению проблем.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий задался вопросом: «Что такое европейскость? Ведь в стратегическом измерении это расширение влияния. Такое недальновидное закрытие дверей перед этими небольшими, но стратегически важными с географической точки зрения странами, является ошибкой».

Чехия и Словакия также сделали акцент на проевропейской позиции Тираны и Скопье во время миграционного кризиса 2015 года. «Обе страны выполнили свои обязательства и заслуживают награды», — сказал глава чешской дипломатии Томаш Петршичек. А его словацкий коллега Мирослав Лайчак констатировал, что процесс переговоров по присоединению является самым лучшим инструментом, которым обладает ЕС для того, чтобы поддерживать развитие на Западных Балканах. «Почему мы сами себе связываем руки?» — спрашивал Лайчак.

Даже премьер-министр Болгарии Бойко Борисов — несмотря на недовольство многих болгар касательно существования отдельного македонского народа — назвал остановку переговоров исторической ошибкой. «Природа не любит вакуума. Сейчас другие проявят свой интерес к Западным Балканам», — сказал он. А активными игроками в этом регионе Европы выступают такие страны, как Россия, Турция и Китай, отмечает Стшалковский.





«Шаг Парижа — это очень неумная политика, особенно принимая во внимание то, что он часто предлагает амбициозные решения на форуме ЕС и вынужден искать для них союзников», — говорит Роланд Фройденштайн, аналитик Центра европейских исследований в Брюсселе. «Это также ударит по доверию к ЕС на Западных Балканах», — добавляет эксперт.

«Однако, с другой стороны, Франция на самом деле показывает что-то, что также происходит в других странах-членах — усталость от расширения. Это следует из того, что относительно недавно принятые страны, такие как Польша или Венгрия, борются с проблемами правопорядка. Это усиливает опасения в отношении намного менее развитых стран», — объясняет он.

При этом аналитик подчёркивает, что лучше, чем закрывать перед ними двери, потребовать от балканских стран более точного выполнения критериев по присоединению. «Нужны также новые механизмы мониторинга и проверки правопорядка после возможного присоединения», — добавляет он.

В свою очередь европеист Томаш Гжегож Гроссе из Варшавского университета говорит, что эта ситуация показывает, насколько глубок раскол в самом ЕС. «Страны, которые поддержали начало переговоров по присоединению, мыслят геостратегически. Они считают, что стоит расширяться, даже если это влечёт за собой расходы и какие-то уступки, потому что только увеличивая своё влияние, мы можем гарантировать себе безопасность, и мы должны перетягивать на свою сторону другие страны. А остальные члены предпочитают сосредоточиться на улучшении управления внутри самого ЕС и на внутренних проблемах. Они не хотят открывать новые темы», — резюмирует он.

Комментарии читателей на сайте Gazeta Wyborcza:

Marcin Miedzeszyn: Достаточно Польши, Венгрии и Чехии — никоим образом нельзя впускать очередных троянских коней Эрдогана и Путина!





qwerfvcxzasd2: У Франции есть серьёзные проблемы с албанской мафией. Вхождение их в ЕС стало бы трагедией. Достаточно того, что поляки наср… на ковёр.





stingerst: Албания — это преступное умственное состояние.

cjk5004: Когда выкинут из ЕС нашу католическо-тупую страну, будет место для других.

propolski23: Европейская коммуна скоро развалится.

Ustaw_dia_siebie_nick: И будет место после Великобритании.