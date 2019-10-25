Wyborcza: «Евросоюз устал расширяться» — эксперты объяснили, что стоит за решением Франции по Балканам
В Москве на 86-м году жизни скончалась поэтесса и театральный педагог Карина Филиппова-Диодорова.
У американского игрока московского ЦСКА Уилла Клайберна подозрение на разрыв крестообразных связок.
На историческом месте размещения утраченной колокольни Спасо-Преображенского собора в Нижегородском кремле начались археологические раскопки, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на управление делами правительства и развития кадрового потенциала области.
Баскетболисты московского ЦСКА одержали выездную победу над берлинской «Альбой» в матче четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Режиссёр, лауреат Венецианского кинофестиваля Кшиштоф Занусси в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о своём новом фильме «Эфир».
Следователи в Тюменской области проверят сообщения СМИ, согласно которым на социальный счёт ребёнка-инвалида был наложен арест.
Министерство энергетики России оценивает ситуацию на мировом рынке нефти как стабильную, говорится в сообщении ведомства.
Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что Массимо Каррера привёл к чемпионству уже готовую команду.
В Башкирии подвели промежуточные итоги исполнения бюджета за январь — сентябрь 2019 года, сообщает Mkset.ru со ссылкой на сайт республиканского правительства.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики планировали заминировать дорогу для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
Мексиканский боксёр Сауль Альварес может провести поединок с обладателем титулов по версиям Всемирной боксёрской федерации (IBF) и Международного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Юрия Акиньшина на должность замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Более 500 тыс. дистанционных электрокардиограмм сделали в столице врачи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова с начала 2019 года, сообщает сайт «Москва 24».
Большинство россиян предпочитают самостоятельно планировать путешествия, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса UFS.Travel.
Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не поможет своей команде в ближайших матчах Национальной хоккейной лиги.
Первый заместитель губернатора Тюменской области, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Шевчик рассказала о работе с трудными подростками, сообщает Nashgorod.ru.
В Челябинске вынесли приговор бывшему сотруднику частного охранного предприятия по делу об избиении пациентов и их родственников в больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.
В Омске перед судом предстанет 24-летний водитель такси, обвиняемый в совершении наезда на трёх пешеходов. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
В Татарстане произошло более 3,2 тыс. ДТП с начала 2019 года. Погибли 238 человек, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
В Ростовской области проиндексировали выплаты семьям, которые взяли на воспитание детей-сирот. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное заксобрание.
Чемпионат Вооружённых сил России по пауэрлифтингу состоится 26 октября в спорткомплексе ЦСКА в Севастополе. Его участниками станут 117 спортсменов.
Роберт Дрисколл, адвокат осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в эфире RT рассказал подробности её освобождения из тюрьмы.
Церемония вручения театральной премии «Золотой софит» состоится 28 октября в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.
Завершены все ремонтные работы на дорогах Удмуртии, запланированные в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что хотел бы жить и тренироваться в Москве.
Здание национального конгресса Чили эвакуировали из-за попыток протестующих взять его штурмом.
В Санкт-Петербурге открылась выставка картин и других экспонатов из национальных музеев Осетии, сообщает Пятый канал.
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 впервые с 25 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский признаны лучшими пляжными волейболистами года по версии Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Роберт Дрисколл, адвокат осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в эфире RT прокомментировал секретность вокруг её освобождения.
Рабочие протестировали подсветку арочного участка Крымского моста, включив на один час светильники с белыми и красными светодиодами.
Казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в стартовом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Трое фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» освобождены из СИЗО в Кемерове.
Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов провёл переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом, в рамках которых стороны обсудили негативные тенденции в двусторонних связях.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч девятого тура Серии А с «Лечче».
Британские правоохранительные органы задержали ещё двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Тренерский штаб сборной России огласил состав олимпийской национальной команды на хоккейный Кубок Карьяла, который пройдёт в Германии.
В субботу, 26 октября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по городу.
В Ижевске признали памятником здание бывшего военкомата 1888 года, сообщает Udm-info.ru.
В Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту гибели подростка, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества. По его словам, соответствующие документы должны быть подписаны в 2019 году.
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет политической воли мирно урегулировать ситуацию в Донбассе.
В столице появится памятник академику Российской академии наук Николаю Доллежалю, сообщает сайт «Москва 24».
Россиянин Карен Хачанов уступил аргентинцу Диего Шварцману в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация не зафиксировала новых столкновений после завершения военной операции Турции «Источник мира» в Сирии.
Форвард Виталий Кравцов, начинавший сезон в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», перешёл в челябинский «Трактор».
Лидер общественного экологического движения «Альянс зелёных» Александр Закондырин в беседе с НСН предложил запустить в России двухконтейнерную систему по переработке отходов.
Военнослужащие Западного военного округа примут участие в Географическом диктанте в воскресенье, 27 октября, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
По меньшей мере 21 человек погиб в ходе беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака 25 октября.