Polskie Radio: Орбан собрался силой защищаться от притока мигрантов

Венгрия не хочет впускать на свою территорию мигрантов и беженцев из Сирии, и для их сдерживания она не остановится даже перед применением силы, предупредил премьер-министр страны Виктор Орбан. В эфире телевидения Hir TV политик посоветовал ЕС предоставить Турции денежные средства, чтобы та отправила беженцев обратно и построила для них на территории Сирии поселения, сообщает Polskie Radio.

Венгрии пришлось бы защищать свою южную границу с Сербией, если бы вдруг Турция сдержала своё обещание и пустила мигрантов в направлении Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телевидения Hir TV.

Политик также сказал, что уже сейчас на миграционном пути находится около 90 тыс. человек. «Если Турция пустит очередные сотни тысяч человек, тогда нам придётся силой охранять венгерскую сторону сербско-венгерской границы — и я никому не желаю того, что нам придётся делать», — отметил он.

Венгерский лидер объяснил, что из Сирии в Турцию перебралось уже 3 млн мигрантов и беженцев. «Следующие недели решат, что Турция сделает с этими людьми», — считает Орбан. «Она может их направить по двум направлениям: либо вернуть в Сирию, либо отправить в Европу. Если Турция выберет второй вариант, то эти люди большими толпами прибудут к южным границам Венгрии», — объясняет он.

«По этой причине Венгрия советует ЕС заплатить Турции, чтобы та построила на территории Сирии поселения, где можно было бы поселить сирийцев, которые сбежали на сирийскую территорию», — добавляет премьер-министр Венгрии.