SRF: партия Орбана может извлечь выгоду из своего поражения на выборах в Будапеште

Венгерская правящая партия «Фидес» проиграла на выборах в Будапеште: новым мэром столицы станет представитель оппозиции Гергей Карачонь, сообщает SRF. Тем не менее «Фидес» и её лидер Виктор Орбан могут извлечь выгоду из своего поражения, использовав его как доказательство того, что венгерская демократия по-прежнему функционирует.
Состоявшиеся в минувший понедельник муниципальные выборы в столице Венгрии Будапеште стали практически праздником для венгерской оппозиции, пишет SRF: её кандидат Гергей Карачонь одержал победу в борьбе за пост столичного мэра. Кроме того, оппозиция смогла победить ещё в нескольких крупных городах страны, отмечает издание.
Как отмечает SRF, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел победить в Будапеште любой ценой, поэтому сторонники возглавляемой им партии «Фидес» пытались различными способами помешать предвыборной кампании Карачоня. Однако это не помогло: позициям правящей партии навредил секс-скандал с участием мэра города Дьёр, состоящего в «Фидес». Более того, оппозиции впервые за долгое время удалось выступить единым блоком.
Тем не менее поражение может оказаться не столь плохим итогом для «Фидес» и Виктора Орбана, пишет издание. В целом по стране «Фидес» остаётся сильнейшей партией, а своё поражение на муниципальных выборах она сможет использовать для своей выгоды. В частности, его можно использовать как доказательство того, что Венгрия по-прежнему является демократической страной, в которой есть демократическая конкуренция. «Теперь все могут увидеть, что это была сложная кампания и открытая политическая борьба», — приводит SRF слова Виктора Орбана.
Таким образом, теперь Орбан может рассказывать критикующим его европейским странам о том, что прошедшие выборы стали «звёздным часом» для демократии, продолжая при этом перестраивать страну на свой лад, отмечает издание.
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