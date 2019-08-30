«Мой брат по оружию»: Орбан поблагодарил Сальвини за поддержку в борьбе с нелегальными мигрантами

Венгерский премьер Виктор Орбан поблагодарил уходящего вице-премьера Италии Маттео Сальвини за его усилия в борьбе с нелегальной миграцией. Как передаёт Euronews, Орбан заявил, что, независимо от того, как будут складываться события в Италии, он считает Сальвини своим братом по оружию в борьбе за сохранение христианского наследия Европы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил уходящего вице-премьера Италии Маттео Сальвини за его усилия в борьбе с нелегальной миграцией и назвал его братом по оружию.

«Венгры не забудут, что вы были первым лидером в Западной Европе, который попытался остановить поток нелегальных мигрантов через Средиземное море», — отметил Орбан в письме Сальвини.

Венгерский премьер заявил, что, независимо от того, как будут складываться события в Италии, он считает Сальвини своим братом в борьбе за сохранение христианского наследия Европы.

Сальвини в скором времени покинет посты вице-премьера и главы МВД. Несколько недель назад он заявил о развале правящей коалиции и призвал к проведению досрочных выборов. Но вместо этого Движение пяти звёзд договорилось о создании коалиции с Демократической партией.

Дата выхода в эфир 30 августа 2019 года.