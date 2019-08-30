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«Мой брат по оружию»: Орбан поблагодарил Сальвини за поддержку в борьбе с нелегальными мигрантами
Венгерский премьер Виктор Орбан поблагодарил уходящего вице-премьера Италии Маттео Сальвини за его усилия в борьбе с нелегальной миграцией. Как передаёт Euronews, Орбан заявил, что, независимо от того, как будут складываться события в Италии, он считает Сальвини своим братом по оружию в борьбе за сохранение христианского наследия Европы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил уходящего вице-премьера Италии Маттео Сальвини за его усилия в борьбе с нелегальной миграцией и назвал его братом по оружию.
 
«Венгры не забудут, что вы были первым лидером в Западной Европе, который попытался остановить поток нелегальных мигрантов через Средиземное море», — отметил Орбан в письме Сальвини. 
 
Венгерский премьер заявил, что, независимо от того, как будут складываться события в Италии, он считает Сальвини своим братом в борьбе за сохранение христианского наследия Европы.
 
Сальвини в скором времени покинет посты вице-премьера и главы МВД. Несколько недель назад он заявил о развале правящей коалиции и призвал к проведению досрочных выборов. Но вместо этого Движение пяти звёзд договорилось о создании коалиции с Демократической партией.
 
Дата выхода в эфир 30 августа 2019 года. 
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источник
Euronews Франция Европа
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Венгрия Виктор Орбан Италия Маттео Сальвини мигранты
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