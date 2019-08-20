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Euronews: Меркель поблагодарила Венгрию за возможность сбежать из ГДР

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Германии Ангела Меркель вместе отметили 30-летие символического падения железного занавеса, когда в 1989-м венгерские пограничники впервые пропустили в соседнюю Австрию не только своих сограждан, но и жителей Восточной Германии. Меркель, которая сама провела юность в ГДР, поблагодарила Венгрию от лица всех немцев за эту возможность, передаёт Euronews.

Виктор Орбан и Ангела Меркель, которых часто рассматривают как антиподов по вопросу открытости границ и миграции, отметили вместе 30-летие падения железного занавеса на венгерско-австрийской границе.

В 1989 году Венгрия была первой страной Восточного блока, позволившей своим гражданам свободно путешествовать на Запад. 19 августа 1989 года этим воспользовались более 600 граждан Восточной Германии.

В этот день венгерские власти символически открыли ворота на старой Братиславской дороге в приграничном городе Шопрон, и пограничники не стали мешать восточным немцам перейти в соседнюю Австрию, откуда многие из них направились на территорию ФРГ.

Ангела Меркель, сама уроженка ГДР, поблагодарила Венгрию от лица своих сограждан за эту возможность.

Дата выхода в эфир 19 августа 2019 года.

 

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источник
Euronews Франция Европа
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