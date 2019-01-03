Le Figaro: противостояние Восточной и Западной Европы грозит стать экзистенциальной проблемой для ЕС

Несмотря на падение железного занавеса, расхождения во взглядах между Востоком и Западом Европы никуда не исчезли, отмечает обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. Надежды Западных стран на то, что Восток после падения Берлинской стены безоговорочно примет их ценности, не оправдались, а Востоку совсем не понравились произошедшие на Западе за послевоенное пятидесятилетие перемены. При этом новые члены ЕС вовсе не стремятся к выходу из ЕС, а лишь хотят, чтобы их голос был услышан, подчёркивает автор.

«Падение Берлинской стены и вхождение в состав ЕС должны были превратить их в братьев-близнецов стран-основательниц, готовых безропотно принять (европейский — ИноТВ) политический выбор и видение современного общества», — пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер о странах Восточной Европы. Именно этого, по мнению автора, ждали от новых членов ЕС многие политики в западной части европейского континента.

Однако, несмотря на падение железного занавеса, «разногласия, разделяющие две части Европы, никуда не исчезли», считает автор. По признанию госсекретаря Венгрии по делам ЕС Юдит Варга, для венгров «коммунистическая диктатура всё ещё остаётся болезненной раной».

«После пятидесяти лет коммунизма страны Востока воссоединились с Западной Европой, которая уже изменилась», — объясняет профессор политической философии Шанталь Дельсоль. И эти изменения новым членам ЕС не понравились.

Неслучайно, что вопрос об иммиграции превратился в «змеиный клубок» для Европы. «Страны Центральной Европы привязаны к своим корням и к идее отечества. Именно культура их спасла во времена коммунизма. Они не приемлют уничтожения христианских истоков Европы», — считает Дельсоль.

В своей критике «постмодернистских обществ» нелиберальные режимы основываются на убеждении, что «свобода имеет границы», и западные страны через эти границы уже переступили. «Мы не хотим мультикультурной модели. Мы отвергаем культурный релятивизм, ставящий знак равенства между всеми культурами. И поскольку иммигранты бросают вызов европейскому порядку, желая подвергнуть его сомнению, мы имеем право противостоять им», — заметил по этому поводу польский министр по делам ЕС Конрад Шиманский.

Раскол между восточной и Западной Европой, преодолеть который не помогли ни иссякающий поток беженцев из Сирии, ни новые инициативы Брюсселя, по мнению некоторых, грозит перерасти в «экзистенциальную проблему». При этом страх перед глобализацией, настраивающий народ против элит, присущ не только странам Восточной Европы: та же ярость вскипает и на Западе, предупреждает автор статьи.

Тем не менее, в отличие от Великобритании, страны Центральной Европы не намерены покидать Европейский Союз. «Они хотят, чтобы их голос был услышан странами-основательницами ЕС», — считает обозреватель Le Figaro. «Мы хотим, чтобы союз, частью которого мы являемся, не считал нас плохими европейцами, только потому, что мы не в мейнстриме, не в основном потоке. Мы хотим иметь право сохранить свои культурные особенности, не будучи заклеймёнными», — объясняет Варга.

В вопросах, касающихся нравственности, лидеры государств Восточной Европы «без труда узнают себя» в требованиях населения западных стран, замечает автор статьи. Однако будут ли Париж и Берлин прислушиваться к их мнению о миграции и мультикультурализме, пока нерешённым остаётся другой спор — касающийся нарушения этими странами норм европейского права и подавления свободной прессы, задаётся вопросом журналистка в заключение.