Guardian: миграционному кризису в Европе уже три года, а воз и ныне там

Поток беженцев в Европу схлынул по сравнению с его небывалыми масштабами три года назад, однако проблема по-прежнему остаётся нерешённой, пишет The Guardian. Страны ЕС сходятся в необходимости что-то предпринять, но до сих пор нет никаких детальных планов и согласия по поводу того, как именно они должны действовать в отношении мигрантов. Поэтому, хотя пик кризиса оказался позади, напряжение внутри Евросоюза не ослабевает, отмечает британская газета.

Прошло более трёх лет с тех пор, как в Европу хлынул крупнейший поток мигрантов и беженцев со времён Второй мировой волны, и напряжённость между странами ЕС в отношении того, как обходиться с такой небывалой иммиграцией, остаётся высокой. Каковы же её масштабы? Этим вопросом задалась британская газета The Guardian.

Показатели резко упали с максимальных величин 2015-2016 годов благодаря заключению сделки ЕС с Турцией в 2016 году, установке новых пограничных заграждений на Балканах и двустороннему соглашению между Италией и Ливией в 2017 году. Однако теперь они снова начали ползти вверх, подчёркивает издание.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Испания в этом году приняла 56,2 тыс. прибывших морем нелегальных мигрантов, Греция — 28,7 тыс., Италия — 22,5 тыс. человек. Посуху в Грецию тоже прибыло 14 тыс. незаконных мигрантов, а это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается в статье, основные факторы, приведшие к появлению более чем 1,8 млн мигрантов в Европе с 2014 года, никуда не исчезли. Большинство экспертов полагают, что это вопрос времени, когда хлынет вторая волна беженцев.

Все соглашаются с тем, что Европе срочно нужно пересмотреть свои правила предоставления убежища и иммиграционное урегулирование. На данный момент Испания, Италия и Греция испытывают наибольшую нагрузку в этом плане из-за их географического положения на Средиземном море и того факта, что, по законодательству ЕС, соискатели статуса беженца должны подавать свои заявки на его получение в первой стране Евросоюза, где они оказываются.

В то же время никто не может договориться по поводу того, что делать. Некоторые страны хотят ужесточить контроль над внешними границами, другие настаивают на более честном распределении новоприбывших. Любое решение должно уравновесить проблемы «передовых» государств на юге Европы и более северных состоятельных стран, куда стремятся попасть беженцы. При этом необходимо также учитывать отказ центральных и восточных государств Европы от приёма мигрантов.

На фоне растущих анти-иммиграционных настроений по всей Европе даёт о себе знать присутствие в итальянском правительстве крайне правой партии «Лига» Маттео Сальвини с её обещанием отослать назад 500 тыс. нелегальных мигрантов. Сходную правую популистскую позицию разделяет и Австрийская партия свободы, продолжает The Guardian. В Германии, которая в 2015 году приняла более 1 млн мигрантов в рамках политики открытых дверей Ангелы Меркель, тема иммиграции прочно утвердилась в повестке дня благодаря партии «Альтернатива для Германии».

Сейчас по Средиземному морю в Европу пытаются перебраться меньше людей, однако доля гибнущих во время таких попыток резко возросла: за 2018 год пересечь море стремились более 21 тыс. человек, и свыше 1250 в результате погибли. После ряда громких случаев, когда спасательные шлюпки с мигрантами оставляли дрейфовать в море, следующие по основным миграционным маршрутам в Италию корабли никуда не исчезли, и Сальвини объявил о закрытии итальянских портов для неместных спасательных судов.

Европейские лидеры затушевали свои разногласия на летнем кризисном саммите, но до сих пор избегали любых официальных соглашений по квотам на приём беженцев, а центральные государства ЕС отвергали любые действия обязательного характера. Что же будет теперь?

Ангела Меркель заявляет, что будущее Евросоюза зависит от того, сможет ли он найти ответы на жизненно важные вопросы, связанные с миграцией. Однако, хотя лидеры европейских стран сошлись в необходимости облегчить бремя Италии и Греции, этим стремлениям не хватает детальной проработки.

Усилия должны распределяться между странами, но только на добровольных основаниях. Европейские страны должны принять спасённых мигрантов и создать центры для обработки заявлений на соискание статуса беженца на своей территории, а ЕС рассмотрит возможности создания региональных платформ для распределения мигрантов в Алжире, Египте, Ливии, Марокко, Нигерии и Тунисе, сообщается в статье.

Однако до сих пор ни одна из этих стран не согласилась помочь, а пара уже отказались. Между тем, Венгрия вместе с рядом других государств в Европе призывает к укреплению границ с целью остановить «вторжение». Проблема пока так и не решена, заключает The Guardian.