Thüringer Allgemeine: МВД Германии агитирует мигрантов вернуться на родину, но они не хотят

Министерство внутренних дел ФРГ не оставляет попыток сподвигнуть беженцев добровольно вернуться на родину, пишет Thüringer Allgemeine. Теперь оно прибегло к наглядной агитации и начало размещать на улицах специльные плакаты в надежде переломить ситуацию. Ведь в 2018 году — несмотря на выплачиваемые за возвращение премии — территорию Германии покинули всего около 14 тыс. мигрантов, отмечает издание.

Министерство внутренних дел Германии не оставляет попыток сподвигнуть беженцев добровольно вернуться на родину. В этот раз МВД ФРГ даже пустило в ход агитационные плакаты, сообщает немецкая газета Thüringer Allgemeine.

«Твоя страна. Твоё будущее. Сейчас!» — вот как звучит один из лозунгов, которые Министерство внутренних дел Германии использует в своей новой агитационной кампании, приводит пример автор статьи Александр Конэн.

Пойти же на этот шаг в МВД ФРГ были вынуждены из-за того, что в последнее время всё меньше беженцев добровольно покидают Германию и возвращаются на родину, отмечает журналист Thüringer Allgemeine.

В 2017 году программами по добровольному возвращению воспользовались около 29 тыс. человек. До октября 2018 года территорию Германии, однако, покинули всего порядка 14 тыс. беженцев, уточняет автор статьи.

Раньше, продолжает Конэн, за добровольное возвращение на родину каждый беженец получал премию в размере €1 200. Теперь же выплачиваются максимум €1 тыс. и дополнительно €3 тыс. семьям — причём не наличными, а в виде неденежных средств социальной помощи.

Тем временем агитационная кампания Министерства внутренних дел Германии уже вызвала волну резкой критики. Крайне недовольными инициативой МВД ФРГ остались немецкие зелёные, подчёркивает журналист немецкой газеты.

«Последняя кампания Министерства внутренних дел Германии цинична и представляет собой своего рода зимнюю распродажу», — заявил в интервью Thüringer Allgemeine вице-председатель фракции зелёных в бундестаге Константин фон Нотц.

По словам немецкого политика, при помощи подобной агитационной кампании МВД ФРГ пытается «скрыть свои собственные упущения» и увеличить к концу года «до сих пор слишком низкое количество» беженцев, добровольно уехавших на родину.