Welt: Испания охладела к мигрантам и просит Марокко их не пропускать

После того как Италия перестала принимать беженцев, главной страной, через которую мигранты могут попадать в Европу, стала Испания. Однако ситуация изменилась, пишет немецкая газета Die Welt. Новое социалистическое правительство отказалось от прежней культуры гостеприимства: теперь Испания активно сотрудничает с Марокко и снаряжает местных полицейских, чтобы те не пропускали мигрантов.

В октябре до берегов Испании добрались более 10 тыс. мигрантов, пишет немецкая газета Die Welt. В Международной организации по миграции отметили, что до сих пор ни разу не фиксировали настолько высоких показателей.

Однако ищущие убежища больше не могут рассчитывать на такой тёплый приём, как тот, что в середине июня получили в Валенсии 630 пассажиров спасательного судна Aquaris, утверждает издание. В начале лета помощники, врачи и психологи ожидали в порту прибытия мигрантов, чтобы те могли без лишних бюрократических проволочек получить жильё и зарегистрироваться как соискатели статуса беженца.

В то время культура гостеприимства под покровительством только что избранного социалистического премьера Педро Санчеса привлекла внимание всего мира. Но ситуация изменилась, пишет Die Welt. Теперь испанские береговые службы лишь ежедневно сообщают в соцсетях, в каком порту сойдут на берег беженцы. На суше для них отчаянно подыскивают возможности размещения. Когда спортивных залов не хватает, беженцам приходится ночевать прямо на борту спасательных судов или во дворах полицейских ведомств.

Как напоминает немецкая газета, Испания стала главным пунктом приёма мигрантов в Европе, в том числе после того как Италия закрыла свои порты для беженцев. В период с января по середину октября до испанского побережья добрались 41 646 человек, то есть втрое больше, чем в прошлом году. Хотя большинство прибывших должно отправиться дальше, в другие европейские страны, значительная часть остаётся в стране, увеличивая группу лиц без документов, а в Испании таковых уже более миллиона, подчёркивает Die Welt.

Сейчас социалистическое правительство в Мадриде решило сменить курс в миграционной политике. В период с июня по август новый премьер-министр отправил обратно в их родные страны свыше 19 тыс. человек. Для сравнения, за первые пять месяцев текущего года, при прежнем консервативном главе правительства, из Испании было выслано только около 8 тыс. мигрантов.

Что касается нового министра внутренних дел Испании, едва ли не в первую очередь Фернандо Гранде-Марласка встретился со своим марокканским коллегой и пообещал Марокко увеличить финансовую поддержку в обмен на сдерживание мигрантов. В свою очередь министр иностранных дел добился от Брюсселя увеличения выплачиваемых Испании денежных средств с запланированных €70 млн до €140 млн — на развитие сотрудничества с Марокко, поясняет издание. Вдобавок марокканская полиция получит от Мадрида 75 внедорожников для патрулирования побережья.

Марокканцы должны не только контролировать прибрежную линию, но и защищать два испанских эксклава на территории Северной Африки. С начала года 5200 жителей африканского континента сумели преодолеть шестиметровый пограничный забор с колючей проволокой, отмечается в статье. Помимо этого, Марокко позволит испанским властям сразу высылать обратно мигрантов, пойманных испанскими пограничниками, и передавать их в руки марокканской полиции.

Несмотря на возросшее число мигрантов, большинство испанцев пока не рассматривают их появление как проблему, продолжает немецкая газета. По результатам ежемесячных опросов, жителей Испании, как и прежде, больше тревожат безработица, коррупция и положение Каталонии, отмечает Die Welt.