Focus: Турция растратила миллиарды, выделенные ЕС на помощь беженцам

Турция получила от Евросоюза миллиарды евро на поддержку сирийских беженцев, однако проекты по оказанию помощи мигрантам, как выяснилось, не приносят намеченных результатов. Согласно отчёту европейской счётной палаты, средства расходуются турецкими властями недостаточно эффективно, а уровень побочных затрат, связанных с помощью беженцам, чрезвычайно высок, пишет немецкий журнал Focus Online.

ЕС выделяет Турции миллиарды на помощь беженцам, однако большая часть денег пропадает зря, пишет немецкий журнал Focus Online.

Европа «вкачивает» в Турцию огромные средства, чтобы местные власти смогли обеспечить сирийским беженцам более или менее нормальное существование, но куда на самом деле идут деньги? Европейская счётная палата рассмотрела этот вопрос более тщательно, и результаты оказались не только положительными, отмечает издание.

По версии проверяющей инстанции, Турция могла бы намного более эффективно использовать миллиардные средства, полученные от ЕС на нужды мигрантов. Почти половина профинансированных Европой гуманитарных проектов до сих пор не принесла намеченных результатов — об этом говорится в отчёте, обнародованном во вторник. Использование денежных средств можно оптимизировать, сказано в резюме счётной палаты.

По данным организации, до сих пор не удалось добиться желаемого прогресса по проектам, которые направлены на повышение защиты и улучшение образования для беженцев. Также это касается проектов в сфере здравоохранения.

Турция приняла больше сирийских беженцев, чем все остальные страны. В марте 2016 года был заключён договор, предусматривающий поддержку Турции средствами на сумму до €6 млрд. По этому соглашению ЕС может возвращать обратно всех мигрантов, незаконно переправившихся на греческие острова через территорию Турции. За это страны ЕС обязуются забирать из Турции нуждающихся в защите беженцев из Сирии и финансируют помощь беженцам, проживающим в Турции. Вплоть до настоящего момента страна приняла в общей сложности 3,6 млн сирийских беженцев — так много, как никакая другая в мире, подчёркивается в статье.

Европейская счётная палата раскритиковала Турцию за неэффективное действие структур управления и очень высокий, бросающийся в глаза иностранным партнёрам уровень побочных расходов для реализации крупных проектов по оказанию материальной помощи. Также в отчёте говорится о недостаточном внимании к необходимому развитию коммунального водоснабжения и канализации, сбору и утилизации отходов и интеграции беженцев на рынке труда.

«Палата установила, что основным направлениям работы «коммунальная инфраструктура» и «социо-экономическая поддержка» уделяется недостаточно внимания», — сказано в отчёте. Это связано, в первую очередь, с тем, что ответственные за оказание помощи Еврокомиссия и турецкие власти не смогли договориться, как именно следует действовать по этим проблемам, поясняет немецкий журнал.

В официальном заявлении для счётной палаты Еврокомиссия указывает на то, что в планировании были учтены оба основных положения, однако в сфере коммунальной инфраструктуры нельзя было предпринять необходимые меры, потому что представленные Турцией для финансирования проекты были не проработаны.

Из €6 млрд, обещанных Турции, €3 млрд уже потрачены, отмечается в статье. На треть они были обеспечены из общего бюджета ЕС, на две трети — из национальных бюджетов стран ЕС. Второй транш должен финансироваться в обратном соотношении, сообщает Focus Online.