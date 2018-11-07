Newsweek: Россия и Турция обещают бросить вызов антииранским санкциям США

Турция и Россия резко раскритиковали второй пакет санкций, недавно принятых президентом США Дональдом Трампом в отношении Ирана, сообщает Newsweek. Обе страны обещают бросить вызов ограничительным финансовым мерам Америки.

«Мы не будем подчиняться этим санкциям», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что шаг, предпринятый Вашингтоном, «нарушает глобальное равновесие». По словам Эрдогана, санкции «противоречат нормам международного права». Также турецкий лидер добавил, что не желает «жить в империалистическом мире».

Схожие настроения выразил и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, который во вторник пообещал найти способы, позволяющие обойти санкции и сохранить финансовые связи с Тегераном. Глава МИД России также охарактеризовал ограничительные меры Вашингтона как «неприемлемые методы», говорится в статье.

В мае этого года, напоминает издание, Трамп вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий, широко известного как иранская ядерная сделка. Причём пошёл он на этот шаг, несмотря на критику со стороны европейских стран, подписавших это соглашение, а также со стороны России и Китая.

А в августе в США вступил в силу первый пакет ограничительных мер против Ирана. И хотя Трамп предупредил своих союзников и противников о том, что не следует поддерживать Тегеран, однако европейские лидеры, вместе с Китаем и Россией, продолжают предпринимать усилия, направленные на то, чтобы сохранить соглашения и без участия США.

Под действие второго пакета санкций попали приблизительно 700 компаний, работающих в энергетическом и банковском секторах. До подписания ядерной сделки с Ираном в 2015 году большинство из этих компаний находились в санкционном списке США.

Между тем иранское руководство, комментируя сложившуюся ситуацию, заявило, что в результате введения ограничительных мер именно Соединённые Штаты, а не Иран, оказались в изоляции.

При этом иранский президент Хасан Рухани в понедельник выступил с резкой критикой США.

«Мы находимся в состоянии войны, — заявил он. — Мы противостоим врагу, который пытается нас запугать. Ради победы нам нужно потерпеть».