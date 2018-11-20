RP: «Смотреть правде в глаза» — Польша рискует остаться без украинских рабочих рук

Польше пора перестать жить былыми заслугами и посмотреть реальности в глаза, пишет польский журналист Войцех Романский. Это уже отражается на развитии страны. В издании Rzeczpospolita, он отмечает, что Польша проигрывает соседям борьбу за иностранные инвестиции, а теперь близка к провалу и по привлечению трудовых ресурсов, в том числе с Украины.

«У меня складывается такое впечатление, что на протяжении долгих лет мы жили в убеждении, будто мы просто-напросто заслуживаем большего, нежели остальные», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Войцех Романский. «Немного за заслуги, ведь в итоге мы в значительной степени поспособствовали падению коммунизма в нашей части Европы, немного в историческом плане — за наши мучения или за то, что мы являемся оплотом христианства, немного в экономическом плане — ведь мы можем похвастаться самым большим внутренним рынком в регионе и самым большим потенциалом, а также квалифицированными кадрами», — перечисляет автор. В зависимости от конкретного периода появлялись также и другие предпосылки к самолюбованию, конечно же, в превосходной степени, добавляет он.

Впрочем изначально всё подтверждало этот тезис — инвесторы слетались в Варшаву, а ЕC не видел никакой проблемы в том, чтобы Польша была в его рядах в качестве сильного игрока. «Но проблема состоит в том, что для того, чтобы поддержать белую полосу удачи, надо также постараться. А с этим всегда проблема», — подчёркивает журналист. В определённый момент поляки с удивлением заметили, что Польшу инвесторы начинают обходить стороной — они оказывались в Чехии, Словакии или Венгрии. «И хоть мы заманиваем их, но другие заманивают эффективнее, и никто уже не принимает во внимание наши заслуги. По собственному желанию мы потеряли позицию защитника политики ЕС от имени остальных стран региона, и вновь обрести её будет очень сложно», — сожалеет он.

Более того, сейчас Польша может показательно погрязнуть в усилиях по привлечению необходимых для своей экономики работников из соседних стран, главным образом из Украины. Укоренилось мнение, что Польша для них служит страной приоритетного выбора. Тем временем оказалось, что на них положили глаз не только немцы с их свободным рынком труда, но и чехи, и словаки, которых Польша и вовсе не замечала. К тому же, в этих странах стремятся заполучить их, вводя реальные упрощения по оформлению на работу, которых польские работодатели все ещё не могут дождаться. Несмотря на объявленные облегчения процедур для украинцев ничего не меняется. «Мы стоим на месте, когда другие страны активно действуют», — бьёт тревогу автор. Компании, занимающиеся наймом на работу, говорят напрямую, что Польша перестала быть лидером открытости для работников из Украины. «Но если бы мы только перестали быть лидером... Ведь если ничего не изменится, то мы можем оказаться самым главным проигравшим», — добавляет он.

Нельзя создавать экономическое благосостояние страны в отрыве от действительности, в том числе и политической, в которой стране приходится функционировать, уверен автор. «Давайте посмотрим правде в глаза — сегодня мы заслуживаем ровным счётом столько, сколько мы себе заработаем. Если мы этого не поймём, то фактически у нас останется только державная историческая политика и воспоминания о былых снегах. Для мировой экономики, потоков капитала или работников это не имеет ровным счётом никакого значения», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Войцех Романский.