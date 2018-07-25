Le Monde Оригинал

Le Monde: украинцам в Польше рады всё меньше

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на то что образовавшийся вакуум среди рабочей силы в Польше заняли украинцы, поляки рады им всё меньше. Как пишет Le Monde, польское Министерство внутренних дел отменило конкурс для финансирования проектов интеграции меньшинств, правительство отказалось от выделяемых на эти цели европейских денег, а уровень принятия украинцев польским обществом с 2013 года упал более чем на 20 пунктов.
Le Monde: украинцам в Польше рады всё меньше
Reuters
Украинский дом в Варшаве помогает мигрантам из соседней Украины приспособиться к новой жизни в Польше. Как пишет Le Monde, он проводит широчайший спектр мероприятий: от культурных встреч до юридических консультаций, от совместной заботы о детях до языковых и прочих курсов.
 
«Мы чувствуем, что приносим большую пользу, особенно с начала миграционного бума после революции на Майдане в 2014 году. В этот момент Польша предстала перед украинцами как источник поддержки и дружбы, а экономическая ситуация на Украине серьёзно ухудшилась», — говорит глава Украинского дома Мирослава Керик.
 
И хотя потребности украинской общины в Польше только растут, Украинскому дому угрожает политика ультраконсервативного правительства партии «Право и справедливость» — и отныне Украинскому дому приходится бороться за своё существование.
 
«Министерство внутренних дел отменило конкурс для финансирования проектов интеграции меньшинств, а правительство отказалось от выделяемых на эти цели европейских денег, от которых мы очень зависим. Это сопутствующий ущерб от миграционного кризиса на юге», — продолжает Керик.
 
За последние три года резкий рост числа украинцев в Польше стал очевиден любому внимательному наблюдателю. Миграция в значительной мере облегчается близостью языков, что выступает первым фактором упрощения интеграции. Как отмечает автор статьи, в Варшаве украинский акцент вездесущ среди официантов в кафе, кассиров в супермаркетах и в закусочных, а также среди студентов. То же самое наблюдается в промышленности, логистике, строительстве, сельском хозяйстве и в сфере высоких технологий.
 
Но несмотря на приток украинцев, в стране наблюдается нехватка рабочей силы: речь идёт примерно о миллионе рабочих мест, в первую очередь среди низкоквалифицированных профессий. И хотя украинцы заполняют вакуум, который сформировался после массового отъезда поляков на работу в Западную Европу, украинская иммиграция в Польшу носит в первую очередь временный характер. По данным исследования, 80% работников приезжают на срок менее полугода. В период сбора урожая украинцы могут жить в бараках по 12—18 человек, получая 50 центов за килограмм.
 
«Они бывают только в бараке и в ближайшем дисконтном магазине, живут на 150 евро в месяц, откладывают всё остальное и потом возвращаются домой», — говорит Мариуш Маркевич, возглавляющий кадровое агентство, которое с 2007 года специализируется на украинской рабочей силе.
 
Мирослава Керик рассказала журналистам, что в целом поляки довольно хорошо принимают украинцев и ксенофобия незначительна, однако недавнее исследование показало, что уровень принятия украинцев польским обществом упал более чем на 20 пунктов с 2013 года. В этом автор статьи винит «антиукраинскую риторику некоторых политиков, курс ультраконсервативного правительства и дезинформационную деятельность Кремля», и в случае ухудшения экономической ситуации положение дел может резко обостриться.
 
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Monde Франция Европа
теги
мигранты Польша трудоустройство Украина
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров