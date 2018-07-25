Le Monde: украинцам в Польше рады всё меньше

Украинский дом в Варшаве помогает мигрантам из соседней Украины приспособиться к новой жизни в Польше. Как пишет Le Monde, он проводит широчайший спектр мероприятий: от культурных встреч до юридических консультаций, от совместной заботы о детях до языковых и прочих курсов.

«Мы чувствуем, что приносим большую пользу, особенно с начала миграционного бума после революции на Майдане в 2014 году. В этот момент Польша предстала перед украинцами как источник поддержки и дружбы, а экономическая ситуация на Украине серьёзно ухудшилась», — говорит глава Украинского дома Мирослава Керик.

И хотя потребности украинской общины в Польше только растут, Украинскому дому угрожает политика ультраконсервативного правительства партии «Право и справедливость» — и отныне Украинскому дому приходится бороться за своё существование.

«Министерство внутренних дел отменило конкурс для финансирования проектов интеграции меньшинств, а правительство отказалось от выделяемых на эти цели европейских денег, от которых мы очень зависим. Это сопутствующий ущерб от миграционного кризиса на юге», — продолжает Керик.

За последние три года резкий рост числа украинцев в Польше стал очевиден любому внимательному наблюдателю. Миграция в значительной мере облегчается близостью языков, что выступает первым фактором упрощения интеграции. Как отмечает автор статьи, в Варшаве украинский акцент вездесущ среди официантов в кафе, кассиров в супермаркетах и в закусочных, а также среди студентов. То же самое наблюдается в промышленности, логистике, строительстве, сельском хозяйстве и в сфере высоких технологий.

Но несмотря на приток украинцев, в стране наблюдается нехватка рабочей силы: речь идёт примерно о миллионе рабочих мест, в первую очередь среди низкоквалифицированных профессий. И хотя украинцы заполняют вакуум, который сформировался после массового отъезда поляков на работу в Западную Европу, украинская иммиграция в Польшу носит в первую очередь временный характер. По данным исследования, 80% работников приезжают на срок менее полугода. В период сбора урожая украинцы могут жить в бараках по 12—18 человек, получая 50 центов за килограмм.

«Они бывают только в бараке и в ближайшем дисконтном магазине, живут на 150 евро в месяц, откладывают всё остальное и потом возвращаются домой», — говорит Мариуш Маркевич, возглавляющий кадровое агентство, которое с 2007 года специализируется на украинской рабочей силе.

Мирослава Керик рассказала журналистам, что в целом поляки довольно хорошо принимают украинцев и ксенофобия незначительна, однако недавнее исследование показало, что уровень принятия украинцев польским обществом упал более чем на 20 пунктов с 2013 года. В этом автор статьи винит «антиукраинскую риторику некоторых политиков, курс ультраконсервативного правительства и дезинформационную деятельность Кремля», и в случае ухудшения экономической ситуации положение дел может резко обостриться.