Le Monde: украинцам в Польше рады всё меньше

Несмотря на то что образовавшийся вакуум среди рабочей силы в Польше заняли украинцы, поляки рады им всё меньше. Как пишет Le Monde, польское Министерство внутренних дел отменило конкурс для финансирования проектов интеграции меньшинств, правительство отказалось от выделяемых на эти цели европейских денег, а уровень принятия украинцев польским обществом с 2013 года упал более чем на 20 пунктов.
Украинский дом в Варшаве помогает мигрантам из соседней Украины приспособиться к новой жизни в Польше. Как пишет Le Monde, он проводит широчайший спектр мероприятий: от культурных встреч до юридических консультаций, от совместной заботы о детях до языковых и прочих курсов.
«Мы чувствуем, что приносим большую пользу, особенно с начала миграционного бума после революции на Майдане в 2014 году. В этот момент Польша предстала перед украинцами как источник поддержки и дружбы, а экономическая ситуация на Украине серьёзно ухудшилась», — говорит глава Украинского дома Мирослава Керик.
И хотя потребности украинской общины в Польше только растут, Украинскому дому угрожает политика ультраконсервативного правительства партии «Право и справедливость» — и отныне Украинскому дому приходится бороться за своё существование.
«Министерство внутренних дел отменило конкурс для финансирования проектов интеграции меньшинств, а правительство отказалось от выделяемых на эти цели европейских денег, от которых мы очень зависим. Это сопутствующий ущерб от миграционного кризиса на юге», — продолжает Керик.
За последние три года резкий рост числа украинцев в Польше стал очевиден любому внимательному наблюдателю. Миграция в значительной мере облегчается близостью языков, что выступает первым фактором упрощения интеграции. Как отмечает автор статьи, в Варшаве украинский акцент вездесущ среди официантов в кафе, кассиров в супермаркетах и в закусочных, а также среди студентов. То же самое наблюдается в промышленности, логистике, строительстве, сельском хозяйстве и в сфере высоких технологий.
Но несмотря на приток украинцев, в стране наблюдается нехватка рабочей силы: речь идёт примерно о миллионе рабочих мест, в первую очередь среди низкоквалифицированных профессий. И хотя украинцы заполняют вакуум, который сформировался после массового отъезда поляков на работу в Западную Европу, украинская иммиграция в Польшу носит в первую очередь временный характер. По данным исследования, 80% работников приезжают на срок менее полугода. В период сбора урожая украинцы могут жить в бараках по 12—18 человек, получая 50 центов за килограмм.
«Они бывают только в бараке и в ближайшем дисконтном магазине, живут на 150 евро в месяц, откладывают всё остальное и потом возвращаются домой», — говорит Мариуш Маркевич, возглавляющий кадровое агентство, которое с 2007 года специализируется на украинской рабочей силе.
Мирослава Керик рассказала журналистам, что в целом поляки довольно хорошо принимают украинцев и ксенофобия незначительна, однако недавнее исследование показало, что уровень принятия украинцев польским обществом упал более чем на 20 пунктов с 2013 года. В этом автор статьи винит «антиукраинскую риторику некоторых политиков, курс ультраконсервативного правительства и дезинформационную деятельность Кремля», и в случае ухудшения экономической ситуации положение дел может резко обостриться.
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената рассказал, для чего американская сторона не раскрывает подробностей переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки 16 июля.
Евросоюз и Соединённые Штаты договорились усилить сотрудничество в сфере энергетики. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.
Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что полузащитник армейцев и сборной России по футболу Александр Головин продолжит карьеру в «Монако».
Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Государственной думы Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что полузащитник армейцев и сборной России по футболу Александр Головин продолжит карьеру в «Монако».
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил СМИ в том, что они распространяют ложные сведения относительно дела его бывшего советника Александра Беналля, который избил человека во время первомайской демонстрации в Париже.
В Торгово-промышленной палате Татарстана обсудили сотрудничество бизнеса республики с деловым советом Европейской экономической комиссии ООН по государственно-частному партнёрству. Об этом сообщает «Реальное время».
Бельгийский велогонщик Филипп Жильбер, представляющий команду Quick-Step Floors, преодолел порядка 60 км после падения на 16-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс» с переломом коленной чашечки.
Американский лидер Дональд Трамп полагает, что его следующая встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится после окончания расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Боевики нескольких группировок, включая «Джабхат ан-Нусру»*, готовят в Сирии наступление на позиции правительственных сил, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.
Апелляция на решение о продлении срока содержания под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет рассмотрена Апелляционным судом Херсонской области 30 июля. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.
Экс-вратарь сборной СССР, бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в беседе с НСН прокомментировал продление контракта Станислава Черчесова с национальной командой России.
Журналист и общественный деятель Константин Крохмаль прокомментировал принятие Государственной думой в третьем чтении закона, согласно которому разрешается регистрация новых автомобилей без посещения ГИБДД.
Вице-президент футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев призвал болельщиков не завышать ожиданий от выступлений полузащитника сборной России Александра Головина в первом сезоне после перехода в новую команду.
Стала известна деловая программа Международного дальневосточного морского салона, который будет проходить с 26 по 28 июля во Владивостоке на острове Русский, сообщает kp.ru со ссылкой на сайт мероприятия.
Заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе было сорвано представителем Украины Ириной Геращенко. Об этом сообщила представитель самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе Ольга Кобцева.