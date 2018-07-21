Отец премьер-министра Польши назвал бездарной политику страны в отношении России

Польская политика в восточном направлении — как в отношении России, так и Украины — совершенно бездарная, считает политик Корнель Моравецкий. Известный в Польше диссидент и активист, а по совместительству — отец нынешнего премьера страны, призвал польские власти помириться с украинцами и россиянами, а также устроить встречу между президентами Дудой и Путиным.

«Меня очень беспокоит то, что польская политика в восточном направлении совершенно никчёмная», — отметил в интервью отец премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, политик, известный польский диссидент и активист Корнель Моравецкий.

Говоря на тему обломков правительственного «Туполева», он заявил, что россияне ведут с поляками игру в этом вопросе, потому что видят, что эта проблема сеет наибольший раздор среди польского народа. Политик отметил, что из-за всего этого встреча в формате Анджей Дуда — Владимир Путин пошла бы на пользу в вопросе получения Польшей обломков.

«Если они встретятся, если отношения будут нормальными, то вопрос обломков будет легче решить, — констатировал Моравецкий. — Я смотрю в будущее. Экономические и культурные отношения также очень важны».

Политик говорил и о встрече Путин — Трамп, которая прошла в Хельсинки. По мнению Моравецкого, у Украины уже нет шансов вернуть Крым. «Украина уже потеряла Крым. Теперь теряет Донбасс, потому что там конфликт, война. Этой главной части, киевской, помогает Запад, помогаем мы. А той части помогает Россия. Такова реальная, настоящая ситуация», — подчеркнул он.

«Нас Украина даже не просила разрешить конфликт, который происходит на её территории. И мы с этим без каких-либо возражений согласились», — отметил Корнель Моравецкий.

Он также признал, что на Украине процветает культ убийц под знаком ОУН — УПА.*

«Героизация этих убийц — это что-то невероятное», — считает он, при этом, однако, добавляет: «Следует помириться с украинцами, помириться с россиянами. Надо мириться с народами, а не вести противостояние с ними».