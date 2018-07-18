Бывшие послы Польши о саммите в Хельсинки: 1:0 в пользу Путина

Во время встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин продемонстрировал себя «искусным игроком». Чувствовалось, что он и Россия — это единое целое. Он представлял её наилучшим образом, в то время как Трамп критиковал свою страну. А этого в контактах с Россией нельзя допускать, заявила в беседе с телеканалом TVN24 бывший посол Польши в Москве Катажина Пелчиньская-Наленч.

«Значение встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным идеально для России — и плачевно для нас», — так оценила американско-российский саммит в Хельсинки в беседе с телеканалом TVN24 Катажина Пелчиньская-Наленч, бывший посол Польши в Москве. По мнению другого бывшего посла Польши в Вашингтоне Ричарда Шнепфа, эту игру «решительным образом выиграл Путин».

Ресурсы, состояние отношений США — Россия, конфликт на Украине, а также вопрос мнимого вмешательства России в президентские выборы в США оказались среди тем, которые президенты обеих стран Дональд Трамп и Владимир Путин затронули в понедельник во время переговоров в Хельсинки.

Ричард Шнепф отметил, что встреча Трампа с Путиным проходила под девизом «Примирение и общность интересов», а также в атмосфере согласия и понимания.

«Лицо Трампа говорило обо всём, он сиял и был благодарным. По моему мнению, Владимир Путин доминировал на этой конференции. Он показал, что опыт и большие знания могут сыграть большую роль в такие моменты. Трамп был напряжён, хотя его послание, что он является восстановителем мира, скорее всего пойдёт по свету», — подчеркнул Шнепф.

По мнению Катажины Пелчиньской-Наленч, российский президент продемонстрировал «полное отождествление со своей страной». «И возникает такое ощущение, что он не представляет эту страну, а она является практически его собственностью. Чувствовалось, что он и Россия — это единое целое», — считает бывший посол Польши в Москве.

«В то же время у президента Трампа заметно было некое раздвоение. И это чувствовалось. Критика прошлого, утверждение о том, что те отношения были плохими, потому что кто-то в Соединённых Штатах был в этом виноват», — заметила она.

Катажина Пелчиньская-Наленч сделала вывод, что это огромная ошибка при контактах с Россией. «Президент Соединённых Штатов в отношениях с Россией не должен показывать такой тождественной двойственности. Для Трампа было более важным критиковать предшественника и своих противников в Соединённых Штатах, чем предстать в целостной роли. Идейное значение этого — очень плохой знак для Соединённых Штатов и для Запада», — заявила она.

Президент США поехал на встречу с Путиным в Хельсинки после саммита НАТО, во время которого очень жёстко критиковал Европейский союз и Германию. «Он сильно обострил и так уже существующий трансатлантический конфликт, после чего произошла сердечная встреча с Путиным», — подчеркнула Пелчиньская-Наленч.

Как она объяснила, американо-российские переговоры «сами по себе не являются для Польши плохими». Проблема состоит в том, что Россия заинтересована в создании своих сфер влияния и разрушении единства Европейского союза, трансатлантического единства и единства НАТО.

«И вдруг за стол с президентом Путиным садится американский президент, который, к нашей огромной обеспокоенности, также заинтересован в разрушении европейского и трансатлантического единства, о чём он отчётливо говорит. Тогда появляется естественный страх относительно того, что может стать предметом такой сделки. Ведь Трамп является «президентом сделок». Нет альянсов, есть бизнес», — говорит она.

Катажина Пелчиньская-Наленч отметила, что Путин является «искусным игроком». «Без сомнений, сейчас 1:0 в пользу Путина. Он представлял свою страну, а Трамп критиковал свою страну. Этого с Россией делать нельзя», — предупредила она.

Похожего мнения придерживается и Шнепф. «Эту партию явно выиграл Владимир Путин. Я говорю это без удовлетворения», — резюмировал бывший посол.