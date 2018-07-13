Rzeczpospolita призвала НАТО жить по московскому времени

В сравнении с решительной и скорой на руку Россией кажется, что НАТО живёт в совершенно иных временных рамках, пишет польский журналист Ежи Хащиньский. В издании Rzeczpospolita он подчёркивает, что на фоне вялотекущей деятельности альянса полутора лет правления Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы поставить под вопрос единство НАТО и всего Запада.

«России, для того чтобы отправить «зелёных человечков» в Крым, было достаточно пары дней. Подобное было и с военной поддержкой сепаратистов на востоке Украины. В НАТО, которое именно задумывается над своим будущем на саммите в Брюсселе, время идёт по-другому. И суть не в том, что оно протекает слишком медленно. Прежде всего оно (течёт. — ИноТВ) невыгодно для стран, которые больше всего подвержены угрозе Москвы», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащиньский.

21 год — столько прошло со времени подписания договора Россия — НАТО. Однако, по мнению старых членов альянса, он продолжает действовать, несмотря на то что Москва нарушила его. Поэтому на территории новых государств-членов не размещаются на постоянной основе натовские войска. Имеются лишь ротационные войска — и неизвестно, на какой срок. Пока никто не обещал, что это будет продолжаться более пяти следующих лет, рассказывает автор.

«Доказательством относительности времени в НАТО является также то, что о Польше или прибалтийских государствах думают как о новых членах, хотя они уже в альянсе — 19 и 14 лет соответственно. А новый — это ведь худший, неполноценный», — подчёркивает Хащиньский.

«И четыре года прошли с момента, как Москва «растоптала» упомянутый договор, нарушив границы Украины, аннексировав Крым и совершив агрессию в Донбассе», — утверждает он. В свою очередь десять лет тому назад Украина и Грузия услышали на саммите в Бухаресте то, что они будут членами НАТО. Сегодня они не только ими не являются, но и никто уже не борется за то, чтобы они хоть когда-то ими стали. «Указывая время, которое разделяет нас от принятия (в ряды альянса. — ИноТВ) Киева и Тбилиси, можно скорее говорить о бесконечности», — сожалеет он.

Ещё одно интересное число: семь лет даёт себе Германия, чтобы прийти к военным расходам на уровне 1,5% ВВП, которые всё ещё далеки от указанных альянсом 2%.

«На фоне 21-летних или 7-летних периодов впечатляюще выглядят полтора года правления Дональда Трампа, которых было достаточно, чтобы поставить под знак вопроса единство НАТО — или даже шире: Запада. И это, очевидно, также выгодно Кремлю. НАТО должно переставить часы на московское время», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащиньский.