Камуфляж, туалеты и ноутбуки: GW рассказала об учениях НАТО по отражению «российской агрессии»

В одной из неназванных деревень Польши прошли «конфиденциальные» учения стран НАТО по отработке действий на случай захвата Россией прибалтийских стран, пишет в статье для Gazeta Wyborcza американская журналистка Энн Аппельбаум. Западные военные не прекращают подготовку к отражению атаки — даже несмотря на то, что некоторые европейские политики уже начинают спрашивать, не была бы Россия лучшим партнером, чем США.

«Балтийские страны маленькие и они могли быть бы захвачены российскими силами в течение нескольких часов. Потому специальные силы НАТО проводили учения, касающиеся дальнейших шагов: как вести разведку; как вводить в регионы специальные силы; с чем они могли бы столкнуться, когда уже прибудут туда; что они могли бы делать», — пишет американская журналистка Энн Аппельбаум в статье для Gazeta Wyborcza.

Где-то в северной Польше вокруг длинного двора стоят заброшенные желто-коричневые здания. На ближайшей ровной площадке размещены генераторы и переносные туалеты. Внутри зданий, на столах установлены ноутбуки военного типа — такие, которые не сломаются, если их уронить. Их провода клубятся на полу, рассказывает автор.

Мужчины из разных стран, некоторые в полевом камуфляже, тихо разговаривают между собой. На стене высвечивается большая карта побережья Балтийского моря с разнообразными цветными обозначениями.

«Это, мои дорогие читатели, Атлантический альянс. Не Атлантический альянс в теории — тот, о котором люди как раз много дискуссируют с такой заботой от Вашингтона до Таллина и Монреаля. Это Атлантический альянс на практике», — объясняет Аппельбаум.

Это главная временная штаб-квартира «Троянского следа», самых крупных за недавнее время учений специальных сил НАТО, операции, в которой участвует свыше двух тысяч военнослужащих специальных и обычных подразделений из более чем десяти стран, в том числе Германии, Канады, Бельгии и Швеции. Внешне они не создают большого впечатления. И частично в этом и суть; учения подготовлены в конфиденциальности, поблизости от одной из польских деревень.

«Сейчас, после окончания учений, переносные туалеты и генераторы будут убраны, а мужчины и ноутбуки вернутся домой», — пишет она.

«Учения были частично засекречены, меня попросили, чтобы я не указывала названия этой польской деревни. Однако, командующая этой операцией Десятая группа специальных сил НАТО очень хочет, чтобы потенциальные агрессоры знали, что они проводились», — подчеркивает Аппельбаум.

Особенно радует их то, что большая страна, находящаяся к востоку от Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, узнает о том, что они планируют и проводят учения на случай возможных масштабных сценариев, вплоть до отражения полномасштабной атаки. «Не потому, как утверждает российская пропаганда, что они хотят войны. А потому, что войны они не хотят», — добавляет журналистка.

Как поведал журналистке американский командующий операцией: «В конечном итоге суть в устрашении, мы говорим: это такая цена, которую вы должны будете заплатить, это горькая пилюля, которую вы должны будете проглотить».

«Зелёные береты» думали о том, как противостоять вторжению с 50-х годов 20 века, хотя в течение последних 20 лет их внимание сосредотачивалось главным образом на других местах. В последнее время расширение потенциала вооруженных сил России, «российское вторжение на Украину», которое Фергюсон называет «пробуждением», а также усиление антиевропейской пропаганды в российских СМИ и серия крупных российских военных учений включили сигналы тревоги в столицах стран, принадлежащих к НАТО. «Так происходит особенно здесь, в регионе Балтийского моря, поскольку когда российские войска проводят учения, то их целью является вторжение в прибалтийские страны», — объясняет Аппельбаум.

Если бы такое действительно случилось — вызванное настоящим, а может вымышленным политическим инцидентом — первая фаза могла бы быстро закончиться и прибалтийские государства могли бы быть захвачены российскими силами в течение нескольких часов.

Учитывая то, что следующий шаг учитывает сопротивление населения, в учениях участвовали также гражданские организации. Генерал-лейтенант Леонидс Калныныш, глава национальной обороны Латвии, сказал Аппельбаум, что национальная гвардия этой страны включает в себя гражданское население, считающееся как латышами, так и этническими россиянами, и составляет критическую часть вооруженных сил этой страны.

«Российская пропаганда использует этнические группы в качестве главного инструмента для создания раскола в обществе. Мы считаем, что это гибридная война и боремся с этим», — объясняет он. С учетом того, что дезинформационные онлайн-операции в настоящее время также являются частью каждого конфликта, некоторые из солдат, участвующих в учениях, пользовались чем-то в виде искусственного интернета для проверки своих реакций. Суть этого всего состоит в том, чтобы проверить, что не отработано, и в поиске решений, а также в создании связей, которые однажды могли бы защитить людские жизни, рассказывает журналистка.

«Хотя никто этого таким образом не планировал, выбор времени на проведение этих учений имел большое значение. Не является никаким секретом то, что западный альянс, если на него посмотреть с более отдаленной перспективы, имеет серьезные проблемы», — уверяет она. Президент США использовал встречу Большой семерки для инсценировки борьбы с Канадой и своими европейскими союзниками — он умышленно предпринял действия, направленные на то, чтобы подвергнуть сомнению международную западную торговлю.





«Часть европейского политического класса уже начинает спрашивать, не стала бы Россия лучшим партнером, нежели США? И в обозримом будущем новости (на тему отношений между США и Европой. — ИноТВ) будут плохими — возможно даже очень плохими», — предупреждает журналистка.

«А значит, подумайте об этом фельетоне как о своего рода источнике утешения. Даже читая о борьбе между президентами Трампом и Макроном, о вреде, причиненным Белым домом демократии, помните, что в разных тихих уголках Европы малые группы американцев и европейцев продолжают посвящать своё время взаимной безопасности. Если наступит какой-то кризис, они могут оказаться нам нужными», — резюмирует в статье для Gazeta Wyborcza Энн Аппельбаум.



