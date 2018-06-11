Polskie Radio: лидеры G7 хотят сотрудничать с Россией, но лицемерят

Предложение Дональда Трампа касательно возвращения России к формату «Большой семёрки» не встретило одобрения, но на самом деле и остальные участники группы тоже хотят вести дела с Россией, считает американист Артур Врублевский. В беседе с Polskie Radio он подчеркнул, что их сдерживают только вопросы морали и солидарности, хотя само участие западных компаний в строительстве газопровода «Северный поток-2» доказывает лицемерие и притворство мировых лидеров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в состав «Большой семёрки». Эти слова вызвали много комментариев в общественном пространстве. Американист Артур Врублевский в связи с этим заявил, что по логике Трампа, Россия пригодилась бы для того, чтобы управлять миром вместе с остальными странами G7, сообщает Polskie Radio.



В ответ на слова американского президента, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на настоящий момент Россия сосредоточена на других форматах, нежели «Большая семёрка». Возможность возвращения России в эту группу стран исключила также канцлер Меркель. Эксперт отметил, что к своей политической деятельности Дональд Трамп подходит очень прагматично.



«По этой причине он не всегда обращает внимание на проблемы морали, которые связаны по крайней мере с соблюдением международного права. Он хочет просто вести бизнес и зарабатывать деньги. Иногда нужно его дисциплинировать. Поэтому Ангела Меркель и другие лидеры пытаются ему дать понять, что присоединять Россию к их группе ещё слишком рано», — подчеркнул собеседник Polskie Radio.



Политолог обратил внимание на то, что до сих пор ничего не изменилось в вопросе Крыма а также агрессии на Украину. По этой причине России не рады среди государств-членов Большой семёрки. Особенно сильно это подчёркивала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.



«Это своего рода ловушка для стран-участниц этой группы. Определенно они хотят вести бизнес с Россией, но знают, что не могут этого делать потому, что Владимир Путин не хочет отступить из Украины. Одновременно нужно помнить, что немецкие, французские или голландско-британские компании принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток—2». В этом есть немного лицемерия, потому что с одной стороны имеет место критика в адрес Путина, а с другой стороны ему разрешают зарабатывать деньги. И это противоречит определенной солидарности», — резюмировал американист в беседе с Polskie Radio.